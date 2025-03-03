Meydan Tekbirlerle Yankılandı

İftar öncesinde meydanda toplanan Müslümanlar, Filistin halkına destek veren konuşmalar yaptı. Katılımcılar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto ederken, “Özgür Filistin” sloganları attı. Konuşmalarda, Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğu vurgulanırken, İslam dünyasının dayanışma içinde hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

Bin 500 Kişiye İftar Dağıtıldı

Etkinlik, New York’taki çeşitli Müslüman derneklerin organizasyonuyla gerçekleştirildi. Yetkililerden gerekli izinler alınarak düzenlenen program kapsamında, sponsorların da desteğiyle yaklaşık bin 500 kişiye ücretsiz iftar yemeği ikram edildi.

Turistler ve New Yorklular Yoğun İlgi Gösterdi

Times Meydanı’nda toplu halde gerçekleştirilen teravih namazı, çevredeki turistlerin ve New York sakinlerinin ilgisini çekti. Birçok kişi, bu özel anları cep telefonlarıyla kaydederken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Eksi 10 Dereceye Rağmen Yoğun Katılım

New York’ta hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesine rağmen, etkinliğe yoğun katılım sağlandı. Bu anlamlı buluşma, Müslüman topluluğun Ramazan ayına verdiği önemi ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.