Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının ve telsizlerin art arda patlatılmasının ardından gözler İsrail-Lübnan sınırına çevrildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın savaşta "yeni bir aşamanın" başlangıcında olduklarını, İsrail'in güçlerini Lübnan sınırına kaydırdığını açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Netanyahu X sosyal medya platformundan 10 saniyelik video paylaştı. Netanyahu, İsrail'in Hizbullah ile çatışmalar sırasında kuzeydeki sınır bölgelerinden tahliye edilen on binlerce sakinin evlerine dönebilmesini sağlayacağını belirtti. Netanyahu, "Daha önce de söyledim: Kuzeyde yaşayan sakinleri, güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceğiz ve tam olarak yapacağımız şey bu" ifadelerini kullandı.

