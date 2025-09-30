ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, toplantıda Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik 20 maddelik Gazze Planı'nın Netanyahu tarafından kabul edildiğini duyurarak, "Gazze Planı'nı kabul ettiği için Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalışırsak, yıllardır, on yıllardır, hatta yüzyıllardır gördüğümüz ölüm ve yıkıma son verebiliriz. Bölge için güvenlik, barış ve refahın yeni bir sayfasını açabiliriz" dedi.



Trump'dan Erdoğan'a övgü

Söz konusu plan için Suudi Arabistan, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Mısır dahil bölge aktörleri ile Avrupalı liderlerle "kapsamlı istişareler" yürütüldüğünü aktaran Trump, Avrupalı liderlerin çoğunu aradığını ve Arap-Müslüman ülkelerin plana katkı sunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reccep Tayyip Erdoğan hakkında da konuşan Trump, "O benim dostum, güçlü bir adam, iyi bir adam" ifadelerini kullandı.

Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze'yi hızla silahsızlandırmaya kararlı olduğunu söyleyen Trump, "Gazze'deki yeni geçiş otoritesiyle birlikte çalışarak, tüm taraflar İsrail güçlerinin aşamalı olarak çekilmesi için bir zaman çizelgesi üzerinde anlaşacaklar. Artık ateş açılmayacak, umarım" dedi.



"Hamas bunu bitirmek istiyor, bunu duyuyorum"

Trump, planın İsrail'in güvenliğini güçlendirirken, bölge halklarının barışı ve refahı için yeni bir sayfa açmayı hedeflediğini kaydetti. Gazze Planı'nın Hamas tarafından kabul edilmesi halinde tüm esirlerin serbest bırakılacağını ifade eden Trump, bunun azami 72 saat içinde tamamlanacağını ve hayatını kaybeden esirlerin naaşlarının da ailelerine tesliminin planın parçası olduğunu söyledi. Trump, Hamas'ın da söz konusu plana olumlu yaklaştığını belirterek, "Hamas bunu bitirmek istiyor, bunu duyuyorum" dedi.

Hamas'ın planı kabul etmemesi halinde ABD'nin İsrail'e tam destek vereceğini aktaran Trump, "İsrail bizim tam desteğimizi alacaktır. İsrail, Hamas tehdidini ortadan kaldırma görevini tamamlamak için benim tam desteğimi alacak" dedi.



Trump, Barış Kurulu'na başkanlık edecek

Trump, planının yeni bir uluslararası denetim organı olan "Barış Kurulu"nun kurulmasını öngördüğünü belirterek, Barış Kurulu'nun başkanlığını kendisinin üstleneceğini, bunu Arap ülkeleri ve İsrail'in talep ettiğini açıkladı. Kurulda dünya liderlerinin yer alacağını belirten Trump, İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in de kurulda yer alacağını söyledi. Trump, kurulun Dünya Bankası ile işbirliği yapacağını ve "Filistinliler ile dünyanın dört bir yanından gelen yüksek nitelikli uzmanlardan oluşacak yeni bir hükümetin oluşturulması ve eğitilmesinden sorumlu olacağını" belirtti.



"Artık insanlar barış ve normalleşme istiyor"

Trump, "Artık insanlar barış istiyor, normalleşme istiyor. Bu savaşın bitmesini benden ve Netanyahu'dan daha fazla kimse isteyemez" ifadelerini kullandı. Trump, barış içinde yaşamak isteyen çok sayıda Filistinli olduğunu belirterek, "Onlar yaşadıkları hayatı istemiyorlar. Hamas ile zor bir hayat yaşadılar" dedi.

Filistin Yönetimi'nin reformları gerçekleştirmemesi halinde bunun sorumlusunun sadece kendisi olacağını aktaran Trump, "Belki de sonsuza kadar tek bir kurşun bile atılmamalı. Bu ne güzel olurdu" dedi.



"İran'ın bir gün Abraham Anlaşmaları'na katılacağını, olacağını söylemiştim"

İsrail'in ABD'nin arabuluculuğu ile Arap ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirmesine yönelik İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) değinen Trump, söz konusu anlaşmalara daha fazla ülkenin katılacağını ifade ederek, belki bir gün İran'ın da bu anlaşmalara katılabileceğini aktardı. Trump, "Uzun zaman önce İran'ın bir gün Abraham Anlaşmaları'na katılacağını, olacağını söylemiştim. İran ile iyi geçineceğimizi umuyoruz ve bekliyoruz. Bence onlar da buna açık olacaklar" dedi.

İsrail ile barış yapanların başarılı olduğunu, İsrail'i yok etmeye çalışanların ise "başarılı olamadığını" ifade eden Trump, "İsrail hiçbir yere gitmiyor" dedi.

Trump, "Herkes şiddetin ve yıkımın sona ermesini bekliyor, herkes oldukça adil bu anlaşmayı Hamas'ın kabul etmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ile Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani arasındaki telefon görüşmesine değinen Trump, söz konusu görüşmeyi "harika" olarak nitelendirdi. "Gerçekten samimi bir konuşma yaptılar" diyen Trump, her iki lidere de teşekkür etti. ABD-İsrail-Katar arasında kurulacak olan üçlü mekanizmanın "gelecekte şüphelerin önlenmesi" için tasarlanacağını aktaran Trump, Katar'ın "halkla ilişkiler sorumlusu" olacağını söyledi.

Trump, "Şimdi Hamas'ın planı kabul etme zamanı" ifadelerini kullanarak, planını destekleyen Netanyahu ile Arap ve Müslüman liderlere bir kez daha teşekkür etti.



"Planı destekliyorum, ilk adım makul geri çekilme"

İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Trump'ın Gazze Planı'nı kabul ettiğini belirterek, "Gazze'deki savaşı sona erdirme planınızı destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Bu plan, tüm rehinelerimizi İsrail'e geri getirecek, Hamas'ın askeri gücünü ortadan kaldıracak, siyasi yönetimine son verecek ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacaktır" dedi.

Hamas'ın teklifi kabul etmesi halinde "İsrail'in ilk adımının makul bir geri çekilme olacağını" ardından 72 saat içinde tüm rehinelerin serbest kalacağını belirten Netanyahu, sonraki aşamada Hamas'ı tamamen silahsızlandırmak ve Gazze'yi askerden arındırmakla görevli uluslararası bir kuruluşun devreye gireceğini, bu kurumu yönetmeye hazır olduğu için Trump'a minnettar olduğunu vurguladı.



"Hamas reddederse, İsrail tek başına bitirir"

Netanyahu, "Hamas planı reddeder ya da kabul etmiş gibi görünüp buna karşı çalışırsa, İsrail bu işi kendi başına bitirecektir. Bu, kolay yoldan da yapılabilir, zor yoldan da ama yapılacaktır" dedi.

Filistin Yönetimi'nin Gazze'de rol alabilmesi için "temel, gerçek ve kalıcı dönüşüm" gerektiğini, ders kitaplarında nefret söyleminin kaldırılması ve uluslararası mahkemelerde İsrail'e karşı yürütülen hukuk savaşının sonlandırılması gerektiğini dile getirdi.