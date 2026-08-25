NBA, FIBA ve TBF'nin İstanbul'da düzenleyeceği Erkekler Basketball Without Borders (BWB-Sınır Tanımayan Basketbol) Next Up kampına Türkiye'den Beşir Briant, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Demir Öztürk ve Ömer Şık olmak üzere 5 oyuncu katılacak.

Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA), Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), İstanbul'da ilk kez düzenlenecek Erkekler Basketball Without Borders Next Up kampına katılacak oyuncuları açıkladı. Türkiye'den Beşir Briant, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Demir Öztürk ve Ömer Şık olmak üzere 5 oyuncu, altı kıtadan 44 ülke ve bölgeyi temsil eden lise çağındaki toplam 78 üst düzey yetenek arasında yer aldı.

Kamp, 26-29 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek. Kampa katılan oyuncular; atletik testler, hareket verimliliği çalışmaları, bireysel beceri gelişim istasyonları, 3'e 3 müsabakaları, yaşam becerileri seminerleri ve 5'e 5 maçlarda yer alacak.

Çalışmalar, aralarında Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson, Philadelphia 76ers forveti Dominick Barlow, 2020-21 sezonunda En İyi Çaylak Beşi'ne seçilen Saddiq Bey (New Orleans Pelicans), 2023 NBA şampiyonu Thomas Bryant (Cleveland Cavaliers), 2024-25 sezonunda En İyi İkinci Çaylak Beşi'ne seçilen Bub Carrington (Washington Wizards), NBA efsanesi ve eski Yugoslavya Milli Takımı oyuncusu Vlade Divac, eski NBA ve İtalya Milli Takımı oyuncusu Danilo Gallinari, NBA All-Star oyuncusu ve 2021 NBA şampiyonu Brook Lopez (LA Clippers), 2021 NBA şampiyonu ve üç kez NBA All-Star seçilen Khris Middleton (Washington Wizards), 2023-24 sezonunda NBA En İyi İkinci Savunma Beşi'ne seçilen Jalen Suggs (Orlando Magic) ve Philadelphia 76ers forveti Jabari Walker'ın da bulunduğu mevcut ve eski NBA ve FIBA oyuncuları ile antrenörlerinin yönetiminde gerçekleştirilecek.

Organizasyon, BWB programının yeni formatının ilk uygulaması olacak. İstanbul ise 2002 ve 2008 yıllarında düzenlenen BWB Avrupa kamplarının ardından üçüncü kez bir Basketball Without Borders organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

NBA ve FIBA'nın küresel basketbol gelişimi ve toplumsal destek programı Basketball Without Borders'ın 25. yılı kapsamında daha önce duyurulan BWB Next Up, ABD dışındaki en iyi 80 erkek ve en iyi 80 kadın oyuncu için her yıl iki ayrı kamp şeklinde düzenlenecek.

Bu kamplarda en iyi performansı gösteren oyuncular, takip eden NBA All-Star ve AT&T Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) All-Star organizasyonları kapsamında gerçekleştirilecek BWB All-Star kamplarına katılmak üzere seçilecek. İlk Kadınlar BWB Next Up kampı ise 2026 sonbaharında düzenlenecek.

Kampın son gününde gerçekleştirilecek ödül töreninde sahada ve liderlik özellikleriyle öne çıkan oyunculara Kim Bohuny Kampın En Değerli Oyuncusu (MVP), Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonu, En İyi Savunmacı ve Playoff MVP'si ödülleri verilecek.

Geçtiğimiz sezon NBA'in açılış gecesi kadrolarında yer alan rekor sayıdaki 135 uluslararası oyuncunun 50'den fazlası daha önce BWB kamplarına katıldı.

Bu isimler arasında 2026 NBA All-Star oyuncuları Deni Avdija (Portland Trail Blazers; İsrail; BWB Europe 2018; BWB All-Star 2019), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder; Kanada; BWB All-Star 2016), Jamal Murray (Denver Nuggets; Kanada; BWB All-Star 2015) ve Pascal Siakam (Indiana Pacers; Kamerun; BWB Africa 2012) da bulunuyor.

BWB, 2001 yılından bu yana 149 ülke ve bölgeden 4 bin 900'den fazla katılımcıya ulaştı. Programın eski katılımcılarından 155 oyuncu NBA veya WNBA'e yükseldi. NBA ve FIBA bugüne kadar altı kıtada, 36 ülkedeki 56 şehirde toplam 86 BWB kampı düzenledi.

Erkekler BWB Next Up 2026, 2002 yılından bu yana BWB'nin küresel partneri olan Nike tarafından desteklenecek. Nike, katılımcılara spor kıyafetleri ve ayakkabı sağlayacak.

Erkekler BWB Next Up 2026'da antrenör olarak görev alacak mevcut ve eski NBA/FIBA oyuncuları, antrenörleri ve görevlileri şekilde:

NBA oyuncuları

Dominick Barlow - Philadelphia 76ers - ABD

Saddiq Bey - New Orleans Pelicans - ABD

Thomas Bryant - Cleveland Cavaliers - ABD

Bub Carrington - Washington Wizards - ABD

Brook Lopez - LA Clippers - ABD

Khris Middleton - Washington Wizards - ABD

Jalen Suggs - Orlando Magic - ABD

Jabari Walker - Philadelphia 76ers - ABD

NBA antrenörleri ve görevlileri

Kenny Atkinson - Cleveland Cavaliers - ABD

Caron Butler - Miami Heat - ABD

Dahntay Jones - LA Clippers - ABD

Jannero Pargo - Indiana Pacers - ABD

Lamar Skeeter - Charlotte Hornets - ABD

Greg St. Jean - Los Angeles Lakers - ABD

Ekpe Udoh - Atlanta Hawks - ABD / Nijerya bağlantılı

James White Minnesota Timberwolves - ABD

NBA ve FIBA efsaneleri

Vlade Divac - NBA ve FIBA efsanesi - Sırbistan

Danilo Gallinari - NBA ve FIBA efsanesi - İtalya

Kamp direktörleri

Chris Ebersole - Los Angeles Lakers - ABD

Prosper Karangwa - Philadelphia 76ers - Kanada / Ruanda

Adam Simon - Miami Heat - ABD

Mike Zarren - Boston Celtics - ABD

Kuvvet ve kondisyon ekibi

Isaiah West - Brooklyn Nets ABD

Emily Zaler - Philadelphia 76ers ABD

Atletik performans / sağlık ekibi

Dan Shimensky - Denver Nuggets - ABD

Casey Smith - New York Knicks - ABD

Erkekler BWB Next Up 2026'ya katılacak oyuncular

Jose Dias (Angola), Facundo Mathieu, Enzo Roth (Arjantin), Riak Akhuar, John Aryang, Yahya Basaran, Antonio Browne, William Troy Hamilton (Avustralya), Manu Agbason (Azerbaycan, Hassan Oshobuge Abdulkadir (Bahreyn), Aaron Ona Embo (Belçika), Imran Subasic (Bosna-Hersek), Lucas Moro, Victor Santos (Brezilya), Isaiah Clarke, Noah D'Acre, Kenyon St. Louis, Kingston Thomas (Kanada), Boran Yue, Zhanfeng Zhou (Çin), Marek Houska, Martin Sibal, Martin Simko (Çekya), Neora Francis Ossete Toly (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Lucas Troels-Smith (Danimarka), Malvin Duran (Dominik Cumhuriyeti), Robert Kangur (Estonya), Mathias Fabien, Messi Yangala (Fransa), Mansour Bayo, Mamadou Samba, Herbert Roland Senghore (Gambiya), Lucai Anderson, Paul Plato, Caspar Vossenberg (Almanya), Angelos Zoupas (Yunanistan), Vince Gaspar (Macaristan), Lapo Santini (İtalya), Minty Jean-Philippe Dylan Oka (Fildişi Sahili), Gabrielius Buivydas, Jokubas Kukta, Kristupas Sabeckas (Litvanya), Luca Balducci, Yair Olano (Meksika) Luka Malovic, Marko Popovic (Karadağ), Tawhiri Cate, Liam Keogh, Zach Rampton (Yeni Zelanda), Justin Akengbowa, Kalu Miracle Ebubechukwu (Nijerya), Prince Carino (Filipinler), Lukasz Lysek (Polonya), Miguel Sousa (Portekiz), Dwight Gaines (Porto Riko), Ameer Hausawi, Azam Yakan (Katar), Serigne Saliou Mbodji, (Senegal), Petar Bjelica, Matija Lukic, Ognjen Simjanovski (Sırbistan), Lun Jarc (Slovenya), Taejoon Park (Güney Kore), Emmanuel Aguer Majak (Güney Kore), Eghosa Odeje (İspanya),Troy Hilamani Kaufusi (Tonga), Abderahmen Bouguerra, Adem Rafrafi (Tunus), Beşir Briant, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Demir Öztürk, Ömer Şık (Türkiye), Dmytro Datsenko (Ukrayna), Oliver Bishop, Maxx Tjongondjoza (Birleşik Krallık), Kevin Gutierrez, Julio Vasquez (Venezuela)