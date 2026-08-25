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Kariyerinde Mallorca II, Sevilla II, Atletico Madrid II, Vasteras SK, GAIS ve Alaves formaları giyen 26 yaşındaki futbolcu, mavi-beyazlı ekipte 19 numaralı formayı giyecek.

Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Alaves forması giyen Diabate, geçtiğimiz sezon 10 karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti.

Erzurumspor FK Kulüp Tesisleri'nde Başkan Ahmet Dal ile görüşen Diabate, yapılan anlaşmanın ardından resmi sözleşmeye imza attı.

Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İsveç ekibi GAIS'ten 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Ibrahim Yalatif Diabate ile 1 yıllık mukavele imzaladı.

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