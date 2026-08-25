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Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Romanya'nın FCV Farul'de oynayan hücum oyuncusu Albert Iustin Doicaru'yu 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Bu sezon Romanya Süper Lig'de Farul formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 19 yaşındaki oyuncu, İstanbul'da gerçekleşen sağlık kontrollerinin ardından kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı.

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