Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Çorum FK, Beşiktaş'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlı ekip, 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Çorum FK, iki günlük iznin ardından bugün ilk antrenmanını kulüp tesislerinde yaptı. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmana dinamik ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı ekip, eğlenceli oyun ve dar alan oyunlarının ardından geniş alanda topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Cemali Sertel, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak saha çalışmalarını sürdürürken, diğer futbolcular takım antrenmanında yer aldı. Ligin ilk haftasında Galatasaray karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle iki maç ceza alan Alexandros Kyziridis de Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.