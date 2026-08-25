Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda çalışmalar yüzde 75'e ulaştı
Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda çalışmalar yüzde 75'e ulaştı
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Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında futbolcular pas ve koordinasyon çalışması yaptı.Turuncu-yeşilli ekip, idmanın son bölümünde dar alanda gerçekleştirilen çift kale turnuva maçıyla günü tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.