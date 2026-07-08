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Rama'nın Türkiye'ye gelişinde de tercih ettiği rahat kombin kamuoyunun ilgisini çekmişti.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimi öncesinde ilginç anlar yaşandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz spor ayakkabılarını çekmesi üzerine liderler arasında kısa süreli tebessüme neden olan bir diyalog yaşandı.

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