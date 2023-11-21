NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Balkan turu kapsamında Bosna Hersek’in ardından Kosova’yı ziyaret etti. Stoltenberg, başkent Priştine’de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi. Bölgedeki güvenlik durumunun görüşüldüğü toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Geçtiğimiz eylül ayı sonunda Kosova’nın kuzeyinde meydana gelen saldırıyı ve mayıs ayında NATO’nun Kosova Gücü (KFOR) askerlerinin de yaralandığı şiddet olaylarını değerlendiren Stoltenberg, saldırıların “kabul edilemez” olduğunu belirtti. Olayların ardından NATO’nun Kosova’ya bin kişilik ilave güç ile zırhlı araçlar konuşlandırdığını ve KFOR devriyelerini sıkılaştırdığını ifade eden Stoltenberg, “Kosova’da güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamak ve Kosova’daki herkes için hareket özgürlüğünü temin etmek için gerekeni yapacağız” dedi.

Stoltenberg, istikrarın tüm tarafların şiddet yerine diplomasiyi tercih etmesine ve mevcut yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu ifade etti. Belgrad ve Priştine arasında Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda yürütülen diyaloğu güçlü bir şekilde desteklediklerini de belirten Stoltenberg, Kosova’da kurulması talep edilen Sırp Belediyeler Birliği’nin de normalleşme yönünde kritik bir adım olacağını savundu.



“NATO ve KFOR, Kosova ve bölgede istikrarın korunmasında belirleyici bir rol üstleniyor”

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, sadece Kosova için değil Batı Balkanlar’ın tamamı için güvenlik açısından “zorlu bir zamanda” gerçekleştirdiği ziyaret için Stoltenberg’e teşekkür etti. Kosova’nın bağımsızlığının NATO’nun desteğinin bir sonucu olduğunu ve Kosova halkı ve kurumlarının NATO’ya minnettar olduğunu ifade eden Osmani, ülkedeki barışın Sırbistan tarafından tehdit edildiğini söyledi. 24 Eylül’de Kosova’nın kuzeyinde meydana gelen saldırı ve KFOR mensuplarına yapılan saldırılarda Sırbistan’ın sorumluluğunun değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kosovalı lider, NATO ve KFOR’un Kosova ve bölgede istikrarın korunmasında belirleyici bir rol üstlendiğini ifade etti.



Stoltenberg, KFOR Komutanı Tümgeneral Ulutaş ile bir araya geldi

Stoltenberg, bugün ayrıca NATO’nun "Nothing Hill" kampını ziyaret ederek, KFOR’un Türk komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile bir araya geldi. Stoltenberg, burada KFOR misyonunda görev yapan askerlere hitap ederek, hizmetleri için teşekkür etti.

Stoltenberg’in Balkan turu çerçevesinde yarın Sırbistan ve Kuzey Makedonya’yı ziyaret etmesi, çarşamba günü ise bölgedeki NATO müttefiki ülkelerin liderleri ile bir toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor.