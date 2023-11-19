Bu yıl az olan rekoltenin Akdeniz meyve sineği zararlısı nedeniyle daha da azaldığını belirten çiftçiler, alınan önlemlere rağmen zararın ciddi boyutlarda olduğunu belirttiler.



Türkiye'de meyvelerin ihracatına engel olan Akdeniz meyve sineği pek çok bölgede önemli ekonomik kayıplar vermeye başladı. Köşk Ziraat Odası Başkanı Levent Güler ülke genelindeki değişik illerde bulunan enstitülerin ortak çalışmasına rağmen Akdeniz meyve sineği popülasyonun hızla arttığını belirterek önümüzdeki sezon için şimdiden önlem alınması gerektiğini belirtti.



Özellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu illerde üretilen tüm meyvelere zarar veren Akdeniz meyve sineğinin narenciyede önce çürüğe ve olgunlaşma esnasında da dökülmelere neden olduğunu belirten Köşk Ziraat Odası Başkanı Levent Güler, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konuda çiftçileri bilgilendirip gerekirse toplu mücadeleye destek vermesini bekliyoruz. Bu yıl Aydın bölgemizde incir başta olmak üzere pek çok meyvede Akdeniz meyve sineği dolayısıyla ciddi bir zarar oluştu. Belki iklimsel değişikliklerin de bu duruma etkisi büyük ama yetkililerin bir an önce mücadeleyle ilgili bir takvim belirlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda narenciye ürünün önemli bir kısmı yere döküldü. Ağaçta kalanların önemli kısmı da Akdeniz meyve sineği zararlısı nedeniyle ekonomik değerini yitirmiş durumda” diyerek popülasyonu hızla artan Akdeniz meyve sineğine karşı acil önlem alınması gerektiğini kaydetti.