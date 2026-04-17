Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Rıza Tamer Şişman, reçeteli ilaçlarını kullandıktan bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. ile birlikte ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.



Şüpheli ölüm, savcılık devrede

Ölümün şüpheli bulunması üzerine cumhuriyet savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, Şişman'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.



Popstar ile tanınmıştı

2000'li yılların başında Türkiye'nin en çok izlenen müzik yarışmalarından biri olan Popstar ile tanınan Rıza Tamer, müzik kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.