65 Yıllık Tecrübe, Dijital Gelecekle Buluşuyor

1959’dan bu yana Türkiye’nin dört bir yanına hizmet götüren Murat Lojistik, lojistik sektöründeki deneyimini Yolda.com’un dijital altyapısıyla birleştirerek, sektöre hızlı, yenilikçi ve teknoloji odaklı bir çözüm getirmeyi hedefliyor. Bu satın alma, Murat Lojistik’in köklü geçmişine dayanan güvenilir hizmet anlayışını dijitalleşmeyle güçlendirmesinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Şoray Uzun’dan İlham Veren Sorular ve Esprili Yorumlar

Lansmanda söz alan Şoray Uzun, etkinliğe özgü mizahi üslubuyla katılımcılara şu soruları yöneltti:

• “Yolda olmak sizin için ne ifade ediyor?”

• “Murat Lojistik deyince aklınıza ne geliyor?”

• “Bu iki güçlü markanın birleşimiyle 2025’te Murat Lojistik nerede olacak?”

Köklü bir şirketin yenilikçi bir dijital platformu bünyesine katmasının yalnızca sektör değil, Türkiye ekonomisi için de önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Uzun, “Yollar hikayeleri taşır; bugün burada, yolların hikayesini dijitalleşme ile yeniden yazıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme ile Daha Hızlı ve Verimli Hizmet

Murat Lojistik ve Yolda.com’un birleşimi, lojistik süreçlerin daha hızlı, daha verimli ve daha ulaşılabilir olmasını sağlayacak. Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar taşıma hizmeti sunan Murat Lojistik, bu birleşimle dijitalleşmenin avantajlarını müşterilerine sunmayı hedefliyor.

Murat Lojistik Genel Müdürü Elif Sude Yüksel’den Açıklama

Etkinlikte konuşan Murat Lojistik Genel Müdürü Elif Sude Yüksel,“65 yıllık bir geçmişimiz var ve bu süre boyunca hep yeniliklerin peşinden gittik. Bugün Yolda.com’u ailemize katarak yalnızca taşımacılık değil, aynı zamanda teknolojiyi de taşıyoruz. Dijitalleşme, hem müşterilerimiz hem de sektörümüz için yeni bir dönemin kapısını aralıyor,” dedi.

Lojistik Dijitalde Başlar, Dijitalde Biter

Bu satın alma, sadece Murat Lojistik için değil, tüm sektör için bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor. Dijitalleşmenin öncüsü olan bu adımla Murat Lojistik, lojistik sektöründe hem liderliğini hem de yenilikçi vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor.