AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye’de düzenlenen Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma törenine katıldı. Programa Murat Kurum’un yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Ardından protokolün sahneye çıkıp butonlara basmasıyla ilk beton harcı döküldü. Törende ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.



“Onu size emanet ediyorum”

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Murat Kurum için, “Senelerce çalışmasına şahit oldum. Bir evvelki bakanlık döneminde görevi devrettim, sonra da yeniden Murat kardeşimden görevi devraldım. İstanbul’un muradı olacak kardeşime başarılar diliyorum. Onu size emanet ediyorum. Çalışkanlığına şahidiz, bu işleri bildiğine şahidiz ve hakkıyla yapacağına da eminiz” diye konuştu.



“Mülkiyet sorunlarını tek tek çözebilmek için sizlerle birlikte mücadele verdik”

İBB Başkan Adayı Murat Kurum ise, “İstanbul’la Ümraniye ile ilgili hayalleriniz olursa bu hayalleri de teker teker gerçekleştirirsiniz. Risksiz, afetlere hazır ve İstanbul’a giden yolun bir zincirini daha atmanın mutluluğuyla buradayız. İstanbul’da hiçbir annemiz, hiçbir evladımız yastığa başını koyduğunda huzursuz uyumasın istiyoruz. Buraya geldiğimizde daha önce Ümraniye’deki imar problemlerine ilişkin, buradaki kentsel dönüşüme ilişkin vatandaşımızın bizden ne talebi olduysa, biz o talebi gidermek için gece gündüz çalıştık. Hekimbaşı’nda iş yapılacak, burada kentsel dönüşüme ihtiyaç var denildi, gidip orada kentsel dönüşüm başlattık. Mülkiyet sorunlarını tek tek çözebilmek için sizlerle birlikte mücadele verdik. Burada çocuklarımız huzur içerisinde vakit geçirsin, ailelerimiz mutlu olsun dedik. Bugün 5 yılda 46 bini afet konutunu bitirmiş, İstanbul’da 173 bin kentsel dönüşüm başlatmış, 365 bin sosyal konutu başlatmış, 81 ilde 72 milyon metrekareye millet bahçesi bitirmiş ve 40 tarihi meydanın ihyasını yapmış bir anlayışla karşınıza geldim” dedi.



“İstanbul’umuza hizmet hizmetlerin en şereflisidir”

İstanbul’un istiklal demek olduğunu belirten Kurum, “İstanbul demek istiklal demektir, istikbal demektir. İstanbul’umuza hizmet hizmetlerin en şereflisidir. Bu aziz şehri korumak için yavrularımızı geleceğe güven içerisinde yürütmenin kutlu bir gayret olduğuna inanıyorum. İstanbul’un sevdalıları olarak deprem meselesini bir istiklal meselesi, bir milli güvenlik meselesi olarak görüp, bunun için kararlı adımlarımızı atacağız. İstanbul’umuzu kesinlikle depreme hazırlayacağız. Bu riskli binalarda vatandaşlarımızın oturmasını istemiyoruz. Bu mahallemizdeki kardeşlerimiz İBB’nin 1 Nisan itibarıyla her türlü hizmetini hissedecek. İBB, Topağacı’nın yarınları için mücadele edecek. Biz afetlerde konutlarımızı nasıl yapıp bitirdiysek, milletimizle nasıl el ele verdiysek İstanbul’da da 650 bin konutumuzu acilen dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.



“Söz verdiysen o sözleri tutacaksın”

“230 kilometre metro sözü verip, bu süreçte sadece ve sadece 8 kilometre metro yaptılar” diyen Kurum, mevcut İBB yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

“Bizim yapmış olduğumuz metro ihalelerini iptal ettiler. O da yetmezmiş gibi gidip üstüne hafriyat döktüler. Tünellerimize beton döktüler. Şimdi alelacele gidip işe başlama töreni yapıyorlar. Siz böyle bir tören duydunuz mu? Telaşlılar, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Murat ismini duydu mu şaşırıyor. Hizmet nasıl yapılırmış, eser nasıl yapılırmış, İstanbul’a verilen vaatler nasıl tutulurmuş gelip öğrenecek. Sen hatırlamazsan, 31 Mart’ta da bu millet seni hatırlamaz. Söz verdiysen o sözleri tutacaksın. İşine geldi mi reklam bütçesini deprem bütçesinin iki katı harcamayı biliyorsun. Kendi menfaatini gördün mü oraya gidip çadır kurmayı biliyorsun. İşine geldi mi İstanbul’un kaynaklarını çarçur etmeyi biliyorsun ama sözlerini hatırlamıyorsun. İstanbul’a depremle ilgili konut yapacağım diyorsun, o konutları yapmıyorsun. Ümraniye Topağacı sana 31 Mart’ta bunun cevabını verecek. Aynı deprem seferberlik planını yayınladılar, üç kere yayınladılar. İstanbulluların aklıyla alay ettiler. Bunlarda eser üretme yok, hizmet etme yok, algı var. Algıyla deprem yönetilmez, algıyla ulaşım problemi çözülmez. Bu siyaset üstü bir mesele.”