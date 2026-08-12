Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nden Marmara Denizi’ne kanalizasyon deşarj edildiği yönündeki haber ve görüntüler üzerine yaptıkları denetimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye 8 milyon 391 bin TL ceza uyguladı.

İSKİ’ye daha önce de aynı tesiste yine by-pass hattı üzerinden herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmayan atık suyun Marmara’ya deşarjı nedeniyle 2 kez ceza uygulanmıştı.

