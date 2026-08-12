2 Yılda İnşa Edildi, 10 Yıldır Restorasyonu Bitmedi! Haydarpaşa Garı'nda Neler Yaşanıyor?
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nden Marmara Denizi’ne kanalizasyon deşarj edildiği yönündeki haber ve görüntüler üzerine yaptıkları denetimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye 8 milyon 391 bin TL ceza uyguladı.
İSKİ’ye daha önce de aynı tesiste yine by-pass hattı üzerinden herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmayan atık suyun Marmara’ya deşarjı nedeniyle 2 kez ceza uygulanmıştı.