Erdoğan’dan AK Parti’nin 25. yılında güçlü mesaj: “Gelecek 50 yılı da planladık”

AK Parti, kuruluşunun 25’inci yıl dönümünü Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen geniş katılımlı programla kutladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada partisinin çeyrek asırlık siyasi geçmişini değerlendirirken Türkiye’nin gelecek dönemine ilişkin hedeflerini de açıkladı.

“Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” sloganıyla gerçekleştirilen programa 100 binin üzerinde kişinin davet edildiği belirtildi. Erdoğan, konuşmasına AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de başlayan siyasi yolculuğunda görev alan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek başladı.

Ekonomiden savunma sanayiine geniş yatırım vurgusu

Türkiye’nin son 25 yılda farklı alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan savunma sanayiine kadar çok sayıda başlıkta kullanılan kaynaklara ilişkin rakamlar paylaştı.

Erdoğan, teşvikler aracılığıyla 129 bin yatırımın ve 4 milyon 128 bin nitelikli istihdamın önünün açıldığını söyledi. Türkiye’nin yıllık ihracatının 36 milyar dolardan 278 milyar dolara, milli gelirinin ise 240 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin 2025 itibarıyla dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın ise 6’ncı büyük ekonomisi konumuna yükseldiğini belirtti.

Savunma sanayiinde 185 ülke vurgusu

Konuşmasının önemli başlıklarından biri savunma sanayii oldu. Türkiye’nin geçmişte bazı temel savunma ürünlerinde dışa bağımlı olduğunu belirten Erdoğan, bugün savaş gemisi, insansız hava aracı, helikopter, tank ve füze gibi sistemlerin yerli olarak geliştirildiğini söyledi.

Savunma sanayii ihracatının yıllık 10 milyar doların üzerine çıktığını belirten Erdoğan, Türk savunma sanayii ürünlerinin dünyanın 185 ülkesinde kullanıldığını ifade etti.

Hızlı tren ağı genişliyor

Ulaştırma yatırımlarına da değinen Erdoğan, havalimanı sayısının 26’dan 58’e çıkarıldığını, devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu sayının 60’a ulaşacağını söyledi.

Türkiye’nin hızlı trenle tanıştığını belirten Erdoğan, sıfırdan 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren hattı inşa edildiğini aktardı. Erdoğan, 2028’e kadar 27 şehrin hızlı tren ağıyla birbirine bağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Konut ve deprem çalışmaları

Erdoğan, konuşmasında konut yatırımları ve deprem bölgesindeki çalışmalara da geniş yer verdi. TOKİ aracılığıyla 1 milyon 766 bin konut üretildiğini, 369 bin konutun inşasının sürdüğünü belirten Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından 455 bin konut ve iş yerinin üç yıl gibi bir sürede teslim edildiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki çalışmalar için 91,5 milyar dolarlık kaynak kullanıldığını ifade eden Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesinin de önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.

Enerjide yerli üretim mesajı

Enerji alanındaki gelişmelere de değinen Erdoğan, Gabar’da günlük petrol üretiminin 83 bin varile ulaştığını, Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin ardından milyonlarca hanede yerli doğal gazın kullanılmaya başlandığını söyledi.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un da ülkenin teknolojik dönüşümünün önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

“Daha yeni başlıyoruz”

Konuşmasının son bölümünde AK Parti’nin 25 yıllık siyasi geçmişine değinen Erdoğan, partisinin bundan sonraki dönem için de iddialı hedefler taşıdığını söyledi.

“25 yıl sonra işte buradayız” mesajını veren Erdoğan, Türkiye’nin 2053 ve 2071 hedeflerine taşınacağını belirterek, “Daha yapacak çok işimiz var. Daha yeni başlıyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca partisinin gelecek 50 yılı planladığını söyledi.

“Türkiye Yüzyılı” vurgusu

Erdoğan konuşmasında terörle mücadele ve toplumsal birlik mesajlarına da yer verdi. Türkiye’nin terör sorununu çözme hedefinin yanı sıra bölgesel istikrar ve kardeşlik vurgusu yapan Erdoğan, 21’inci yüzyılın “Türkiye Yüzyılı” olması hedefini yineledi.

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğini savunan Erdoğan, “Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor” mesajını verdi.