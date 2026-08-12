İmamoğlu’nun adına açılan sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, istifa kararının Türkiye’nin geleceğine ilişkin siyasi anlayışı ve taşıdığı sorumluluk doğrultusunda alındığı belirtildi.

İmamoğlu açıklamasında, “17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca CHP içerisinde birlikte siyaset yaptığı yol arkadaşlarına teşekkür ederek yeni bir siyasi sürecin sinyalini verdi. Açıklamada, “Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz” denildi.

CHP’den ilk tepki

İmamoğlu’nun istifasına CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı’dan yanıt geldi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun istifasının kendileri açısından şaşırtıcı olmadığını savundu. İmamoğlu’nun siyasi kariyerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteğinin önemli olduğunu belirten Sarı, İmamoğlu’nun CHP üyeliğinden ayrılmasının “geç kalmış bir karar” olduğunu ifade etti.

Sarı, İmamoğlu’nun CHP üyesiyken başka bir siyasi partinin genel başkanına “Genel Başkanım” şeklinde hitap etmesini ve başka bir partinin kuruluş süreçlerinde yer almasını eleştirdi.

CHP Sözcüsü Sarı, partinin kişisel siyasi kariyerlerden bağımsız şekilde yoluna devam edeceğini belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi, temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla, kişilerin bireysel kariyer hırslarına bağlı olmadan, köklü tarihi ve güçlü örgütüyle emin adımlarla yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun istifası, CHP içerisindeki siyasi dengeler ve Türkiye’de muhalefetin geleceği açısından yeni bir tartışmanın kapısını aralarken, “Yeni bir yol açıyoruz” ifadesi önümüzdeki dönemde nasıl bir siyasi yapılanma ortaya çıkacağı sorusunu da gündeme taşıdı.