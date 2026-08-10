AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen programda, ebediyete irtihal eden teşkilat mensupları dualarla yâd edildi.

AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla 'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır' temasıyla program düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programda, teşkilatın kuruluşundan bugüne çeşitli kademelerinde görev yapan ve ebediyete irtihal edenler dualarla yâd edildi. Program, İl Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Açılışın ardından AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan film gösterimi gerçekleştirildi.

'Bizim siyasetimizin temeli vefadır, harcı ise sarsılmaz bir kardeşliktir'

Programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin çeyrek asırlık yürüyüşünün adanmışlığın, vefanın ve kardeşliğin eseri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün burada sadece çeyrek asırlık bir siyasi tarihin idrakinde değiliz, aynı zamanda bir adanmışlığın, bir sevdalılığın ve birbirine sımsıkı kenetlenmiş büyük bir ailenin 25 yıllık şanlı yürüyüşünün huzurundayız. Çeyrek asırdır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimize hizmet ediyoruz. Gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza, yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve toplumumuzun her kesimine sahip çıkıyoruz. Huzurumuzu bozacak, kardeşliğimize zarar verecek her şeyin karşısında duruyoruz. Hiçbir kesimi ayırt etmeden aziz milletimizin her bir ferdini bağrımıza basıyoruz. Milletimiz de bizi çeyrek asırdır gönlünde, kalbinde en güzel yerde ağırlıyor. Yüce Rabbimize hamdolsun ki bizleri bu mübarek çatı altında, Mevlid-i Şerif'in ve duaların manevi ikliminde bir kez daha buluşturdu. Bu çok büyük, çok anlamlı ve manevi değeri çok yüksek bir buluşmadır. Rabbime binlerce kez hamdolsun. Bizim siyasetimizin temeli vefadır, harcı ise sarsılmaz bir kardeşliktir. Bu mevlit ve anma programı vesilesiyle partimizin kuruluşundan bugüne kadar bu davaya emek vermiş, gece gündüz demeden koşmuş ancak bugün aramızda bulunmayan tüm dava ve yol arkadaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Onların emekleri, çalışkanlıkları ve duaları sayesinde kenetlendik, bugünlere kadar geldik. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.'

'25 yıldır milletimizin emanetini taşıdık'

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, AK Parti'nin 25 yıllık yürüyüşünün millet iradesiyle güçlenen büyük bir hizmet ve demokrasi mücadelesi olduğunu söyledi. AK Parti'nin yalnızca bir siyasi hareket değil, aynı zamanda güçlü Türkiye idealinin temsilcisi olduğunu belirten Özdemir, 'Biz, 25 yıl boyunca sadece iktidarda olmayı hedeflemedik. Milletimizin emanetini taşıdık. Ülkemizin yükünü omuzladık. Türkiye'yi her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız bir geleceğe taşımak için durmadan çalıştık' dedi.

Türkiye'nin son çeyrek asırda demokrasiden ulaşıma, sağlıktan eğitime, savunma sanayiinden enerjiye kadar birçok alanda tarihi dönüşümlere imza attığını ifade eden Özdemir, 'Demokrasimizi güçlendirdik. Vesayet odaklarının siyaset üzerindeki etkisini sona erdirdik. Millî iradeyi devlet yönetiminin gerçek merkezi hâline getirdik. Hak ve özgürlüklerin alanını genişlettik. Devlet ile millet arasındaki mesafeyi ortadan kaldırdık' diye konuştu.

'25. yılımızı vefa eserleriyle taçlandırıyoruz'

AK Parti'nin en büyük gücünün teşkilatları ve milletle kurduğu gönül bağı olduğunu vurgulayan Özdemir, kuruluşundan bugüne emeği bulunan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, ebediyete irtihal eden dava arkadaşlarını rahmet ve dualarla andı. 25'inci yıl dolayısıyla gerçekleştirilecek vefa çalışmalarını da açıklayan Özdemir, 'Üç kademe kurucularımız adına fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Ayrıca AK Parti İstanbul teşkilatlarında görev yapmış ve ebediyete irtihal etmiş dava arkadaşlarımızın aziz hatıraları için 12'si Arakan'da, 10'u Pakistan'da ve 3'ü Bangladeş'te olmak üzere toplam 25 su kuyusu açtıracağız' dedi.

İl Başkanı Abdullah Özdemir'den 'Büyük Buluşma' daveti

AK Parti'nin 25'inci yılı dolayısıyla 14 Ağustos'ta Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 'Büyük Buluşma' programına da davette bulunan Özdemir, tüm İstanbulluları 25 yıllık eser, hizmet ve mücadele yolculuğunun gururuna ortak olmaya davet etti.

Geçmiş dönem İl Başkanı ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da selamlama konuşması yaparak, program için İl Başkanı Abdullah Özdemir'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualar ile program sona erdi.

39 ilçede mevlit programları düzenlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve dua programları düzenlendi. Teşkilat mensupları, geçmiş dönem yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programlarda, kuruluşundan bugüne ebediyete irtihal eden dava ve yol arkadaşları dualarla yâd edildi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, İl Başkanı Abdullah Özdemir, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, İl Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu, İl Sosyal Politikalar Başkanı Yusuf Aslan, AK Parti'nin geçmiş dönem il başkanları, üç kademe yönetim kurulu üyeleri ile ebediyete irtihal eden teşkilat mensuplarının aileleri katıldı.