Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem sonrası bin 399 yapı ihbarı aldık, az hasarlı 7 bina var" dedi.

Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde ve sonrasında 5.9 şiddetinde meydana gelen depremler vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu.

Murat Kurum açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hepimiz bir endişe ve korkuya kapıldık. Ben İstanbul'da, Kocaeli'de Yalova'da ve Trakya'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenabı Allah ülkemizi milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Dün depremi alır almaz hemen afet bölgesine harekete geçtik. Bakanlarımızla birlikte AFAD Merkezine geçerek toplantımızı yaptık. Şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye gayret ettik.

39 ilçemizde kaymakamlıklarımız nezdinde AFAD koordinasyonları hizmete geçti. Bin 399 yapı ihbarı aldık. Ekipler incelemelerini yaptılar. 7 binamız az hasarlı bunun dışında hasar söz konusu değil. Fatih'te metruk bir bina yıkıldı. Saha çalışmalarına devam ediyoruz. 3 bin hasar tespit ekibi tüm İstanbul'da yerine gitmek ve tespitleri yapmak suretiyle bu incelemeleri gerçekleştireceğiz. 28 bin 500 kamu binasına ilişkin incelemeleri başlattık. Tedbir amacıyla yapıyoruz.