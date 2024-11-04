Türkiye güne kayyum atamalarıyla uyandı. Terörle bağlantıları nedeniyle 3 DEM Partili belediyeye kayyum atandı. O belediyelerden biri de Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi oldu.

HALFETİ'YE KAYYUM: TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK

Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, terörle bağlantısı nedeniyle görevden alınarak yerine kayyum atandı.

Mehmet Karayılan hakkındaki karar şu ifadelerle açıklandı:

Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Mehmet Karayılan, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MURAT KARAYILAN'IN YEĞENİ

Mehmet Karayılan'ın terörle bağlantısı bu kadar da değil. Eski Halfeti Belediye Başkanı, aynı zamanda terörist elebaşlarından Murat Karayılan'la da akraba.

DEM'li Karayılan, Kandil'deki katil Karayılan'ın yeğeni.



GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan amcasının talimatı ile belediye başkanı olan yeğen Karayılan'ın, kayyum kararından sonra hakkında bir de gözaltı kararı verildi.

Yeğen Karayılan, bu kapsamda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak:ensonhaber