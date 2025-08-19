Soruşturmanın Gündeminde Programdaki Bir Cümle Var

İddialara göre soruşturmaya gerekçe gösterilen söz, Gezen’in program sırasında sarf ettiği şu cümle oldu:

“Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu'da bir laf vardır, anan kesin anandır ama baban belki babandır.”

Bu ifadenin, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla Gezen hakkında adli süreç başlatıldı.

İfade İçin Emniyete Çağrıldı

Soruşturma kapsamında Müjdat Gezen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılarak Fatih Vatan Caddesi'ndeki merkezde ifade verdi. İfadesinde sözlerinin bağlamından koparıldığını ve aslında kadınların toplumdaki rolüne dikkat çekmek istediğini vurguladı.

“Kadının Ötelenmesine Karşıyım”

Emniyette verdiği ifadede Gezen, şu açıklamalarda bulundu:

“Hz. Muhammed peygamberimizin sözü vardır: Cennet annelerin ayakları altındadır. Toplumumuzda kadın hep öteleniyor, hep arka planda kalıyor. Ben de bu yüzden her zaman kadından yanayım. Kadınların toplumda daha etkin ve üretken olmasını istiyorum. Meclis'te dahi şu anda en az 250 kadın milletvekili olmalı. Bu sözlerle kadınların yerine ve gücüne dikkat çekmek istedim.”

Gözler Savcılığın Kararında

Gezen’in ifadesinin ardından soruşturmanın nasıl ilerleyeceği henüz netlik kazanmadı. Savcılığın, soruşturma dosyasına ilişkin takipsizlik kararı verip vermeyeceği ya da dava açılıp açılmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.