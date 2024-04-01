Kanun ile belirlenmiş olan görevleri yerine getirme zorunluluğu bulunan Muhtarlar son günlerde tartışılmaya başlandı.

Daha önce muhtarların yaptığı işler artık E-Devlet üzerinden çok kolaylıkla yapılabiliyor. Hal böye olunca bu kuruma gerek var mı diye düşünmeden edemiyor insan.

Peki muhtarlar ne iş yapar, sorumlulukları nelerdir?

- Hükümetin belirlediği kanunlar hakkında halkı bilgilendirmek ve bu konuda bilinçlendirmek.

- Köy sınırları içerisinde düzeni sağlamak.

- Köyde şüpheli herhangi bir durum olduğunda jandarma veya karakola gitmek ve olay hakkında bilgilendirme yapmak.

- Köy sakinlerinde oluşan doğum, ölüm ve evlilik gibi olayları kayıt altına almak.

- Seçim zamanında seçim kuruluna yardım etmek.

- Seçim döneminde seçmen kağıtlarını sahiplerine ulaştırmak.

- Nüfus ve ikametgah değişiklikleri gerçekleştirmek.

- Mahalle içinde yaşayan kişilere ilmühaber vermek.

- Köy ve mahallelerde gerçekleşecek olan çalışmaları mahalle sakinlerine bildirmek.

- Hastanelerde yeşil kart uygulamasından yararlanacak olan vatandaşların tespitini sağlamak.

Yukarıda sayılan ve muhtarların görevleri arasında yer alan bu başlıklar, devletin resmi makamlarınca, e-devlet kapısı üzerinden veya online olarak kurumlarca yapılaliyor.

Resmi rakamlara göre Türkiye'de en düşük muhtar maaşını 17 bin TL olurken, her bir muhtar başına da 5 bin TL'lik bir sigorta kesintisi yaşanıyor.

Bir muhtarın aylık maliyeti 40 bin lirayı buluyor

Yine muhtarlık binaları ve işletme giderleri için aylık 18 bin TL ödenek ayrılırken, ortalama bir muhtarın bütçeye aylık maliyeti 40 bin lirayı buluyor.

50 bin muhtarın ise 40 bin liralık maliyetle aylık 2 milyar TL'lik bir harcaması söz konusu.

Bir muhtarın 5 yıllık görev süresindeki maliyeti ise 120 milyar TL'ye buluyor.