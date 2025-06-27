Ziyarete, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı ve Misyon Şefi Yardımcısı Eldar Aliyev ile Perviz Memmedov da katıldı. Taraflar, Muğla ile Azerbaycan şehirleri arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulması, kültürel ve turistik etkinliklerin artırılması gibi başlıkları gündeme getirdi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı iyi niyet mesajları paylaşılırken, yerel yönetim iş birlikleri çerçevesinde hayata geçirilebilecek ortak projelere dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Aras: “Azerbaycanlı kardeşlerimizi Muğla’da ağırlamak bizim için onurdur”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olan Ahmet Aras, konuk heyete hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Güzel Muğla’mızda Azerbaycanlı misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Fethiye’den Marmaris’e, Bodrum’dan Menteşe’ye kadar Muğla’nın her köşesi Azerbaycanlı kardeşlerimize açıktır. Her zaman bekliyoruz. Onları burada evlerinde gibi hissettireceğimizden şüphemiz yok. Değerli büyükelçimize ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.”

Büyükelçi Memmedov: “Karabağ zaferi ortak zaferimizdir”

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ise konuşmasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü bağlara vurgu yaptı:

“Türkiye ve Azerbaycan, ‘iki devlet tek millet’ şiarıyla hareket ediyor. Karabağ zaferi sırasında 85 milyon Türk vatandaşı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği bizim yanımızda oldu. Türk bayraklarıyla dolup taşan sokakları unutmadık. Bu zafer ortak zaferimizdir.”

Muğla’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Memmedov, kültürel ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Muğla Belediyesi olarak düzenlediğiniz etkinlikler ve fuarlar hakkında bizleri bilgilendirin, biz de katkı sunalım. Halklarımız arasındaki bu sevgi ve saygıyı daha da zenginleştirelim” dedi.

Ziyaret, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yerel düzeyde atılacak yeni adımlar açısından verimli geçti. İki taraf da gelecekteki iş birlikleri için güçlü bir irade ortaya koydu.