Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde törenle karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ikili görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

'15 milyar dolarlık hedef belirledik'

İki ülke arasındaki iş birliklerinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Polonya'yla 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda iş birliğini geliştiriyoruz. Bugünkü istişarelerimizde bu irademizi tekrar teyit ettik. Atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Görüşmelerimizde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden, enerjiyi ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Yeni hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Polonya yaklaşık 9 milyar dolarlık tutarındaki projeyle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz. Polonya'yla potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Polonya'nın da desteğiyle stratejik ortak olduğumuz 'Üç Deniz Girişimi' bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Köklü ikili münasebetlerimizin eğitim ve kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi de dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir'

'Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi önceliğimizi oluşturuyor'

Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri güncel bölgesel ve küresel meselelerinde ele alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği'yle iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum. NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz. Görüşmemizde Rusya, Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözümü olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz' dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ise, iki ülkenin NATO ittifakı kapsamında çok önemli bir rol taşıdığını, bu alandaki iş birliğin çok stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Nawrocki, Türkiye ile sanayi alanındaki iş birliklerinin de önemi üzerinde durarak, 'Polonyalı askerler Türkiye'den satın alınmış olan Bayraktar insansız hava araçlarını kullanmaktadır. Bu tarz iş birliğimiz ittifak için ne kadar önemli iki devlet olduğumuzun bir nişanesidir. Bu yüzden İncirlik Üssü'nde görev yapan askerlerin varlığında kesinlikle devam ettirmek istiyoruz' dedi.