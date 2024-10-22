Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları’nın ilk gününe katıldı.MUĞLA (İGFA) - 21-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları, “Kazanmaya Yelken Açıyoruz” sloganıyla Bodrum’un eşsiz sularında başladı. Yarışların ilk gününe katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras 1989’dan beri düzenlenen Bodrum Cup organizasyonunun Bodrum’u ve eşsiz kıyıları dünyaya tanıtan önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Ege ve Akdeniz’in en büyük yelken festivali olan 36. The Bodrum Cup Yelken Yarışları İz Bırakanlar ismi verilen ilk etabına Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

102’si yarışçı olmak üzere 150 teknenin yer aldığı ilk gün yarışları startında konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras Bodrum Cup organizasyonunun denizcilik kültürünü yaşatmadaki önemine vurgu yaparak şunları söyledi; “Bodrum, binlerce yıldır denizcilik kültürüyle yoğrulmuş bir şehir. Bu değerli kültür, siz kıymetli denizciler sayesinde gelecek nesillere aktarılacaktır. 1989’dan beri düzenlenen bu organizasyon yelken dünyasını, Bodrum’u ve Akdeniz’i dünya çapında tanıtan önemli bir etkinlik. Maviliklere yelken açacak tüm yelkencilere başarılar diliyorum. Bodrum Cup Muğla’nın dünya kenti olma yolculuğuna önemli katkılar sunmaya devam edecek.” dedi.

Deniz tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla Bodrum Belediyesi tarafından Kissebükü’nde deniz dibi temizliği yapılacak.Bu yılki yarışların rotası Bodrum-Karaada, Bodrum-Akyarlar Radisson Collection etabı, Bodrum-Çökertme etabı ve Çökertme-Kissebükü etabı olacak. Yarışların yanı sıra konserler, söyleşiler ve çeşitli atölye etkinlikler de düzenlenecek. Ayrıca, deniz sevdalısı iki Bodrum aşığı olan Sadun Boro ve Kaptan Arif Yılmaz adına denize çelenk bırakıldı.