Deprem sonrası ilk açıklamalar olumsuz bir duruma işaret etmese de, ilerleyen saatlerde panik kaynaklı yaralanmalar yaşandığı ortaya çıktı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremde can kaybı yaşanmadığını belirtirken, yaşanan panik nedeniyle Muğla genelinde yüksekten atlama ve düşme gibi nedenlerle 34 kişinin hafif şekilde yaralandığını ve bir binada çatlak meydana geldiğini duyurdu.

Ancak sabah saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem nedeniyle Fethiye’de panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün hastaneye kaldırıldığını, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, ayrıca depremde toplam 69 kişinin yaralandığını, bu kişilerden 14’ünün olay yerinde tedavi edildiğini, 8’inin ayakta tedavi edilip taburcu edildiğini ve 46 vatandaşın acil serviste tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Resmî Kurumlardan "Geçmiş Olsun" Mesajları

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” denildi.

AFAD da yaptığı açıklamada, depremin ardından bölgede olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirterek, “Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem sonrası saha tarama çalışmaları sürüyor. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ve Bakan Yerlikaya’dan Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada, deprem sonrası devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu, gerekli incelemelerin sürdüğünü belirtti. Yerlikaya, hayatını kaybeden Afranur Günlü’ye Allah’tan rahmet dileyerek, “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Saha Taramaları Sürüyor

AFAD, Valilik, belediyeler ve diğer ilgili kurumlar tarafından başlatılan saha taramaları ve risk analiz çalışmaları sürüyor. Herhangi bir yıkımın olmadığı belirtilse de, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapılıyor.

Muğla Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, şiddetli bir sarsıntıya yol açtı ve başta Muğla olmak üzere Ege Bölgesi’nde büyük panik yaşanmasına neden oldu. Her ne kadar yapı hasarı açısından büyük bir yıkım yaşanmasa da, yaşanan panik sonucu 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi ve onlarca kişinin yaralanması, depremlerde psikolojik etkilerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer bölge halkını gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam ederken, uzmanlar da olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.