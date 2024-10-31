Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörü kaynağında yok etme anlayışıyla kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlara dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 198, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2 bin 419 (Irak bin 256 / Suriye: bin 163) teröristi etkisiz hâle getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne (TUSAŞ) yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Irak ve Suriye’nin kuzeyine yönelik son bir hafta içerisinde düzenlenen hava harekâtları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedeflerin başarıyla imha edildiğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk ayrıca Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolu’na teslim olduğunu bildirdi. Tuğamiral Aktürk, yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısının 86’ya ulaştığını aktardı.

Hudut hattının Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunu vurgulayan Tuğamiral Aktürk, “Son bir hafta içerisinde, 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 273 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 85 bin 24’e ulaşmıştır. Ayrıca, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilograma yakın (3 bin 786 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir” açıklamasında bulundu.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında “Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı” kapsamında Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından bir heyetin 5-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul’a ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

İsrail’in Gazze’de toplu katliamlarına ve Batı Şeria’da ilhak girişimlerine devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, “Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar uluslararası hukukun açık ihlalinin yeni bir göstergesidir. Lübnan’da sivilleri hedef alan İsrail, İran’a gerçekleştirdiği saldırılar ile bölgemizi daha büyük bir istikrarsızlık ortamına sürüklemektedir. Bölgemizde yaşanan şiddetin, hukuksuzluğun ve toplu ölümlerin durdurulması için uluslararası toplumu, hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ediyoruz. İletişim Başkanlığımızca hazırlanan ‘İsrail’in Yalanları’ adlı internet sayfasını çok kıymetli buluyor ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Somali’nin deniz yetki alanlarında araştırma faaliyet gerçekleştirecek olan Oruç Reis gemisine refakat edildiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, “Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek Oruç Reis gemisine refakat ve koruma sağlayan Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GEDİZ, TCG GÖKOVA ve TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu 25 Ekim’de Somali’ye ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugüne kadar 35 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 114 helikopter ile 3 bin 558 sorti yaparak katkı sağlandığını dile getirdi.

Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda Orta Menzilli Modern Tanksavar Füzesi’nin (OMTAS) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandığını duyurdu.

Öğrenci ve personel temini

Personel ve askerî öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, “17 Ekim’de başlayan ‘2024 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Eczacı Sınıfı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini’ başvuruları 3 Kasım’da sona erecek, 25 Ekim’de başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ‘2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini’ başvuruları ise 9 Kasım’a kadar yapılabilecektir” diye konuştu.

Diyarbakır’a acil iniş yapan Eurofıghter uçağı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Diyarbakır’a acil iniş yapan Eurofighter uçağıyla ilgili sorulara, “29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekâtı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık’a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter’ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmaktadır” cevabını verdi.

Eurofıghter ve F-16 konusunda son durum

Bakanlık kaynakları, Eurofighter ve F-16 temini konusundaki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik Konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir.”

Örtülü ve örtüsüz ambargoların kısmen kalkması

Bakanlık kaynakları, “Türkiye’ye yönelik örtülü ve örtüsüz ambargoların son dönemde kaldırılmasını neye bağlıyorsunuz?” şeklindeki sorular üzerine “Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum muhatap ülkelerin kısıtlamalar konusunda tekrar değerlendirme yapmasına neden olmuştur. Diğer önemli nokta ülkemizin savunma sanayii alanında kat ettiği yoldur. Ülkemiz artık savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale gelmiştir. Bu da örtülü ve örtüsüz ambargoların kısmen de olsa kalkmasında olumlu etki yapmaktadır. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var; o da müttefiklerin birbirlerine karşı örtülü ya da açık şekilde yaptırım uygulamaması gerektiğidir” değerlendirmesini yaptı.

Suriye kuzeyindeki üs bölgelerine yönelik saldırılar

Bakanlık kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgelerimize yönelik saldırı haberlerine ilişkin sorular üzerine de “Bölgedeki üs bölgelerimize yönelik tacizler sürekli olmaktadır. Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şuan için bölgede olumsuz bir durum yok” dedi.

Şırnak’ta meydana gelen kaza

Bakanlık kaynakları, Şırnak’ta bir askeri aracın kaza yaptığı ve bazı askerlerin yaralandığına dair sorular üzerine “Yola dökülen yakıt dolayısıyla kirpi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kaza meydana geldi, 12 personelimiz etkilendi. Sağlık durumları iyi. Daha sonra araç yoluna devam etti, personel kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Ciddi bir durum yok” yanıtını verdi.