Salı gününden itibaren geçerli olacak

NTV’de yer alan habere göre, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorinin litre fiyatında 2,44 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirimin Salı gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

Büyükşehirlerde yeni fiyat tablosu

İndirimin devreye girmesiyle motorin fiyatlarının 60 TL seviyesinin altına gerilemesi bekleniyor. Yeni fiyatların şehir bazında şu şekilde olması öngörülüyor:

İstanbul: 57,03 TL

Ankara: 58,06 TL

İzmir: 58,40 TL

Bu seviyeler, son aylarda art arda gelen zamların ardından motorin fiyatlarında önemli bir rahatlamaya işaret ediyor.

Akaryakıttaki indirim enflasyona da yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüş yalnızca sürücüleri değil, genel ekonomi verilerini de etkileyecek. Motorine gelecek indirimin, ulaşım maliyetlerini azalttığı için Kasım ayı enflasyon verilerine pozitif yansıması bekleniyor. Ekonomistler, akaryakıt ürünlerindeki indirimlerin aylık enflasyonda aşağı yönlü hareketi destekleyeceğini belirtiyor.