İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile Fedlan Kılıçaslan hakkında önemli kararlar aldı. Başsavcılık, her iki şüpheli için de kırmızı bülten çıkarıldığını duyururken, kapsamlı bir şekilde mal varlığı tedbirleri uygulandığını bildirdi.

Fedlan Kılıçaslan Hakkında Kırmızı Bülten

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yurtdışında firari olduğu tespit edilen Fedlan Kılıçaslan’ın, internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynatılmasına imkân sağladığı, bu sitelerin reklamını yaptığı ve kullanıcıları teşvik ettiği belirlendi.

7258 Sayılı Kanuna muhalefet ettiği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddiasıyla Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Başsavcılık ayrıca şüphelinin:

Taşınır ve taşınmaz mallarına

Şirket ve ortaklık paylarına

Banka ve finans kuruluşlarındaki hesaplarına

Kripto para borsalarındaki tüm varlıklarına

resen el koyulduğunu, söz konusu kararın Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandığını açıkladı.

Batuhan Karadeniz İçin de Kırmızı Bülten Çıktı

Eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da benzer suçlamalar yöneltildi. Başsavcılık, Karadeniz’in yurtdışında firari olduğunun tespit edildiğini belirtirken, sosyal medya üzerinden yasadışı bahis ve kumarı özendirici paylaşımlar yaptığı, yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı gerekçesiyle soruşturmanın yürütüldüğünü bildirdi.

Karadeniz’in de:

Şirket ve ortaklık payları

Banka hesapları

Yatırım hesapları

Kripto varlıklarının

tamamına el konulduğu ifade edildi. Karar, Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandı.

Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki isim hakkında yürütülen soruşturmanın geniş kapsamlı şekilde sürdüğünü, mali iz sürme işlemleri ve dijital incelemelerin devam ettiğini bildirdi.