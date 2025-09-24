Samsun’un İlkadım ilçesindeki balık tezgâhlarında hamsi, "fakirin eti" olarak nitelendiriliyor. Balıkçı esnafı Muhammet Kıyak, bu sezonun bereketli geçtiğini belirterek, "Hamside çok büyük bir talep var. Fiyatların düşmesi biz balıkçılar için de sevindirici. Beklentilerimiz karşılanıyor, müşteri yoğunluğu da yerinde" dedi.



"Etten, tavuktan ucuz"

Fiyatların geçen yıla göre çok değişmediğini dile getiren Kıyak, "Hamsi şu anda etten de tavuktan da ucuz. Bu da vatandaşın ilgisini artırıyor. Deniz bu yıl bereketli, her çeşit balık çıkıyor. Palamut ise bu sezon olmadı, artık seneye bakacağız" ifadelerini kullandı.

Balığı pişirme şekline de değinen Kıyak, "Biz balıkçılara göre en güzeli mısır unu tavası ya da buğlama. Yanında bir baş soğanla hamsinin yeme de yanında yat" diye konuştu.



Vatandaş: "Fakirin eti"

Balık tezgâhlarında alışveriş yapan vatandaşlar ise hamsinin taze, lezzetli ve uygun fiyatlı olduğunu belirterek, "Hamsi fakirin eti oldu" yorumunu yaptı. Ancak bazı vatandaşlar fiyatların hâlen yüksek olduğunu dile getirirken, balığın yağlanması ve havaların biraz daha soğuması gerektiğini ifade etti.



Balık fiyatları

İlkadım ilçesindeki tezgâhlarda balık fiyatları şu şekilde:

Hamsi 100 TL, barbun 120 TL, iri mezgit 250 TL, istavrit 150 TL, somon 150 TL, levrek 500 TL, palamut 200 TL.