Stratejik Büyüme ve Ürün Geliştirme Alanındaki Uzmanlığıyla Liderlik Edecek

Mehmet Karamollaoğlu, stratejik büyüme ve ürün geliştirme alanlarında uzun yıllara dayanan deneyimiyle, Türkiye ve Avrasya bölgelerinde Mondelēz International’ın gelecekteki hedeflerini gerçekleştirmede liderlik edecek.

Eğitim ve Kariyer Geçmişi

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisansının ardından, Pittsburg Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans yapan Karamollaoğlu, iş hayatına Glaxo Smith Kline şirketinde başladı. Ardından ABD, Almanya, Tayland ve Türkiye’de Johnson and Johnson, Mars GmbH, Henkel ve L'Oréal gibi dünya çapında şirketlerde yöneticilik yaptı. Mondelēz International Türkiye’ye katılmadan önce, L’Oréal’de Tüketici Ürünleri Bölümü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Genel Müdürü olarak görev aldı.

Başarılar ve Liderlik Yaklaşımı

Karamollaoğlu, L’Oréal Türkiye’de de Tüketici Ürünleri Genel Müdürü olarak, yerel üretim tesisleri ve bölgeye özel yeni ürün geliştirme konularında önemli başarılar elde etti. Liderliği süresince, karlı büyüme sağlama, pazar payı oluşturma ve çalışan bağlılığı programları geliştirme konusunda da önemli adımlar attı. Avrupa’daki en yüksek çalışan bağlılığı anket sonuçlarının elde edilmesine öncülük etti.