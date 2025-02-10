Mobilyada Kalitenin Belirleyicileri Neler?

Mobilya alırken yalnızca renk, model ve fiyat gibi temel kriterlere odaklanmanın yeterli olmadığını belirten Ersoy, "Tüketiciler, benzer görünüme sahip mobilyalar arasında fiyat farklılıklarını gördüklerinde kalite unsurlarını değerlendirmeli. Örneğin, bir koltuk takımında kullanılan iskeletin ahşap türü, süngerin yoğunluğu, kumaşın markası ve metal aksamların kalitesi fiyatı doğrudan etkileyen faktörlerdir. Gürgen ağacından yapılan bir iskelet, kavak ağacına kıyasla çok daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Aynı şekilde, sünger yoğunluğu ve kumaşın kalitesi de konfor ve dayanıklılık açısından büyük fark yaratır" dedi.

Garanti Süresi ve Özel Üretimler Öne Çıkıyor

Mobilya sektöründeki rekabetin arttığını ve firmaların müşteri memnuniyetini artırmak için garanti sürelerini uzattığını belirten Ersoy, "Kalitesine güvenen firmalar, 5 yıla kadar garanti sunabiliyor. Ayrıca, tüketicilerin kişiselleştirilebilir mobilyalara ilgisi artıyor. Artık sadece seri üretim değil, özel üretim yapan firmalar da ön plana çıkıyor. Kendi zevkine ve ihtiyacına göre kumaş türünü, rengini ve modelini belirlemek isteyen tüketiciler, kaliteli ve uzun ömürlü mobilyalara yöneliyor" diye ekledi.

Sonuç olarak, dayanıklı ve uzun ömürlü mobilya almak isteyen tüketicilerin sadece dış görünüşe değil, kullanılan malzeme ve işçiliğe de dikkat etmesi gerekiyor. Kaliteli bir mobilya, uzun yıllar konforlu bir kullanım sağlarken, garanti süresi ve üretim teknikleri de doğru seçimin anahtarı oluyor.