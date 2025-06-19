Yeni sistemle birlikte mirasçıların, taşınmaz malların paylaşımında daha esnek hareket etmesinin önü açıldı. Noter onayı gerekmeksizin yapılabilecek bu işlemler sayesinde, zaman kaybı ve bürokratik engellerin azaltılması hedefleniyor. Özellikle aile içi anlaşmazlıklara neden olan zorunlu eşit paylaşım, yerini taraflar arasında yapılacak uzlaşmaya bırakıyor.

Uzmanlar, bu değişikliğin miras sürecini hızlandıracağını ve toplumsal huzura katkı sağlayacağını belirtiyor. Aynı zamanda tarafların ihtiyaç ve tercihlerine göre şekillenecek yeni paylaşım yönteminin, mirasla ilgili davaların da önüne geçebileceği ifade ediliyor.

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer boyutu ise hisseli tapularla ilgili. Artık hisseli taşınmazların devri ya da satışı için tüm hissedarların onayı şart hale getirildi. Bu durum, özellikle tapu işlemlerinde güvenlik ve şeffaflık beklentilerini karşılayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mirasçılar, işlemlere bizzat katılabilecekleri gibi, vekalet verdikleri avukatları aracılığıyla da süreci yürütebilecekler. Yeni model, mülkiyet haklarının daha net çizgilerle korunmasını sağlarken, aile bireylerinin kendi aralarında anlaşarak çözüm üretmesine de olanak tanıyor.

Özetle, miras paylaşımında başlayan bu yeni dönem; daha hızlı, esnek ve uzlaşmaya dayalı bir süreci beraberinde getirerek hem bireylerin hem de kurumların iş yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.