Nostaljik Minibüsün Teybi ve Flaş Belleği Çalındı

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda, Yücel Kır, nostalji tutkusu nedeniyle eski tip bir minibüs almıştı. Minibüsünün içindeki teyp ve şarkının bulunduğu flaş belleği çalan hırsız, kayıplara karıştı. Sabah aracına binen Kır, teybinin yerinde olmadığını fark etti ve hemen polisi arayarak şikayetçi oldu.

Şiki Şiki Baba'nın Kaybolan Flaş Belleği

Yücel Kır, minibüsünü almasının sebebinin Şiki Şiki Baba şarkısı olduğunu belirtti. Şarkıyı dinlemek için o minibüsü aldığını söyleyen Kır, “Bu arabayı alma sebebim, Şiki Şiki Baba’dan kaynaklı. Sırf o şarkının hastası olduğum için bu arabayı almıştım. Şimdi o şarkıyı dinleyemeyeceğim. Nostaljiyi seviyorum” dedi.

Hırsıza tepki gösteren Kır, “Ona selam söylüyorum. En azından flaş belleği getirsin, onda Şiki Şiki Baba var. Benim hastalığım bu” diye seslendi.

Polis Olayı Soruşturuyor

Polis ekipleri, hırsızlık olayına ilişkin soruşturma başlattı ve hırsızın kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için herhangi bir ilerleme kaydedilememişken, Kır’ın eski tip minibüsü ve içindeki nostaljik eşyalar hala kayıp.

Bu hırsızlık olayı, nostaljiye olan tutkuyu ve eski dönemlere ait hatıraların değerini bir kez daha gözler önüne serdi.