Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre 2025'te uygulanacak net asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. TL oldu

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:

Unutmayalım ki hakkaniyetle verilen her ücret aynı zamanda işletmelerin de bereketini, verimliliğini artırır. Çalışanlarımıza karşı adil olmak ekonomik başarı ve istikrar için gerekliliktir. Bu açıdan sosyal adaleti, emeğe saygıyı gözönünde tutarak bunu sağlayabiliriz. AK Parti hükümetleri olarak sosyal hayatı, emeği, dayanışmayı kalkınma politikalarımızın merkezine yerleştirdik.

"Dengeli ve ölçülü şekilde hareket etme mecburiyetindeyiz"

Ülkemiz yakın zamanda karşı karşıya kaldığımız küresel ve bölgesel sorunların, afet ve salgınların etkilerini bertaraf etmek için ekonomik istikrarını gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır. Türkiye'nin ciddi dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtmek isterim. Toplumun tüm kesimlerinin özellikle sabit gelirle vatandaşlarımızın alım gücünü korumak, artırmak ve ulaştığımız refahı kalıcı hale getirmek en önemli hedefimizdir.

Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Mali disiplin ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü şekilde hareket etme mecburiyetindeyiz.

Elbette en büyük teşekkürü güçlü iradeleri ortaya koydukları vizyonla alınterinin hakkının verilmesi yaklaşımıyla, işçiyi, işvereni, istihdamı aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti sizlerle paylaşmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada: “2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.“ ifadelerini kullandı.

Geçim Koşulları Zorlaşıyor

Ekonomik kriz, enflasyon ve artan hayat pahalılığı, asgari ücretlilerin geçim mücadelesini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Temel gıda, kira ve enerji maliyetlerindeki sürekli artış, 22 bin 104 TL’lik asgari ücretin yeterli olup olmayacağı konusundaki endişeleri artırıyor. Birçok çalışan, bu ücretle ailesini geçindirmenin neredeyse imkansız olduğunu ifade ediyor.

TÜRK-İŞ 29 BİN 583 TL TALEP ETMİŞTİ

Son toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili rakam gündeme gelmezken, toplantı sonrası TÜRK-İŞ asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıklamıştı.