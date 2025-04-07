Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen bu kısa molada, öğretmenler idari izinli sayıldı. Bu nedenle daha önce planlanan uzaktan eğitim seminerleri de iptal edildi. Hem öğrenciler hem de öğretmenler için dinlenme ve yenilenme fırsatı sunan ara tatilin ardından okullarda normal eğitim süreci kaldığı yerden devam ediyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran 2025’te sona erecek. Öğrenciler yaz tatiline kadar kalan haftalarda derslerine odaklanarak hem akademik hem de sosyal gelişimlerini sürdürmeye devam edecek.