Türkiye’nin başarılı milli tenisçisi Çağla Büyükakçay, Pro Plan® tarafından düzenlenen “Profesyonel Gibi” kampanyası kapsamında patili dostların sağlıklı, mutlu ve enerjik bir yaşam sürmesi için gerçekleştirilen özel etkinliğe katıldı. Büyükakçay, köpek eğitmeni Gamze Aral’ın köpeği Felix ile kortta tenis oynayarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikte, evcil hayvanların da profesyonel sporcular gibi dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve doğru bakım rutinlerine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi.

“İzo’nun sağlığı ve mutluluğu benim için çok önemli”

Kedisi İzo ile etkinliğe katılan Çağla Büyükakçay, evcil dostunun yaşam tarzına özel bir özen gösterdiğini belirterek, “Profesyonel sporcular için beslenme, rutin ve motivasyon ne kadar önemliyse, aynı disiplinin evcil dostlarımız için de geçerli olduğuna inanıyorum. İzo’nun beslenmesi, oyun zamanı ve veteriner kontrollerine büyük özen gösteriyorum. Onunla vakit geçirmek hem beni rahatlatıyor hem de enerji veriyor,” dedi.

Büyükakçay, “İzo ile aramızdaki bağ beni hem zihinsel hem fiziksel olarak güçlendiriyor. Stresli olduğumda onunla vakit geçirmek beni yeniden motive ediyor. Bu bağ, gerçek dostluğun en güzel örneği,” diye konuştu.

Felix, kortta profesyonel gibi performans sergiledi

Etkinlikte, eğitimli köpek Felix de enerjisi ve eğlenceli hareketleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Büyükakçay ile Felix’in korttaki uyumu, “profesyonel gibi” yaşamanın sadece insanlar için değil, patili dostlar için de mümkün olduğunu gösterdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği lansman boyunca sevgi, hareket ve mutluluk dolu anlar yaşandı.

Araştırma: Türkiye’de evcil hayvan sahiplerinin yüzde 80’i dostlarının mutluluğunu önemsiyor

Etkinlikte paylaşılan Censuswide araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’de evcil hayvan sahiplerinin yüzde 80’i patili dostlarının mutluluğu ve refahına öncelik veriyor. Katılımcıların yüzde 91’i evcil dostlarının ruh sağlıklarını iyileştirdiğini, yüzde 88’i ise yaşamlarını anlamlı biçimde zenginleştirdiğini belirtti.

Ayrıca, sahiplerin yüzde 76’sı son bir yılda evcil hayvanlarının sağlığına yönelik harcamalarını artırdı. Bu artışın temel nedeni olarak “karşılıksız dostluk” öne çıktı.

“Evcil dostlar profesyonel gibi yaşamalı”

Nestlé Purina PetCare Türkiye Genel Müdürü Ayça Erkol, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, “Evcil hayvan sahiplerini, dostlarının ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara hak ettikleri ilgiyi göstermeye teşvik ediyoruz. Bilimsel olarak kanıtlanmış beslenme çözümlerimizle, patili dostlarımızın sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerini destekliyoruz,” dedi.

Pro Plan’dan küresel farkındalık kampanyası

“Profesyonel Gibi” kampanyasında dünya tenisinin ünlü isimleri de yer aldı. Çağla Büyükakçay ve kedisi İzo’nun yanı sıra Andy Murray (Bonnie), Jasmine Paolini (Cesare), Elina Svitolina & Gaël Monfils (Wizz) gibi yıldızlar da kampanyaya katılarak evcil hayvan sahiplerine çağrıda bulundu.

Kampanya, evcil dostların profesyonel bir sporcu disipliniyle beslenmesi, aktif yaşaması ve mutlu kalması gerektiği mesajını vurguluyor.