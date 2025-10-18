Kira Gelirinde Yeni Dönem Başlıyor

AK Parti, vergi sisteminde adaleti güçlendirmeyi hedefleyen yeni yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu. Teklife göre, mesken kira gelirlerinde uygulanan 47 bin liralık istisna kaldırılacak.

Ancak emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alan vatandaşlar istisnadan yararlanmaya devam edecek.

Konut kiraya veren mükellefler, iktisap bedelinin yüzde 5’ini beş yıl boyunca gider olarak indirebilecek. Düzenleme, yüksek gelirli ev sahiplerini vergilendirmeyi, dar gelirli vatandaşları ise korumayı amaçlıyor.

Gayrimenkul Satışlarında Ceza Artıyor

Yeni düzenlemeye göre, gayrimenkul satışında gerçek satış bedelini düşük gösterenler için uygulanan para cezası artırılıyor.

Mevcut durumda yüzde 25 olan ceza oranı, yüzde 100’e çıkarılacak. Bu adımla hem vergi kaybının önüne geçilmesi hem de kayıt dışı işlemlerin azaltılması hedefleniyor.

Araç ve Taşınmaz Ticaretine Harç Geliyor

Vergi adaletini sağlamak amacıyla, daha önce harçtan muaf olan bazı meslek gruplarına yıllık harç getiriliyor. Buna göre, kuyumculuk, ikinci el araç ve gayrimenkul ticareti, özel sağlık kuruluşları, veteriner klinikleri, kıymetli maden ve havacılık işletmeleri yıllık harç ödeyecek.

Ayrıca sıfır araç tescilinde ve ikinci el satışlarda noter harcı binde 2 oranında uygulanacak. Harç tutarı 1000 TL’den az olamayacak.

Bütçeye 595 Milyar Liralık Ek Borçlanma Yetkisi

2025 yılı için belirlenen borçlanma limitine, 595 milyar liralık ek borçlanma yetkisi eklendi. Bu kaynağın büyük bölümü, deprem harcamaları ve ek finansman ihtiyaçları için kullanılacak.

Üniversite Ücret Artışlarına YÖK Denetimi

Vakıf üniversitelerinin fahiş fiyat artışlarının önüne geçiliyor.

Yeni düzenlemeye göre, hazırlık sınıfı ve birinci sınıf dışında kalan bölümlerin öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyet yerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilecek.

Ücret artışları, ÜFE-TÜFE ortalamasıyla sınırlandırılacak.

Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısı Artabilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı oranı şu anda yüzde 30.

Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 50’ye kadar artırabilecek veya gerekli görülürse sıfıra indirebilecek.

Prim ve Borçlanma Oranlarında Değişiklik

Borçlanma prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılıyor.

İşveren payı yüzde 11’den yüzde 12’ye yükseltiliyor.

Prime esas kazanç üst sınırı , asgari ücretin 7.5 katından 9 katına çıkarılıyor.

İmalat sektöründeki SGK prim desteği ise 5 puan olarak uygulanacak.

Emlak Vergisi Düzenlemesi Yolda

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fahiş emlak vergisi artışlarını önlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Güler, “Belediyelerin gelir kaybı yaşanmadan hakkaniyetli bir artış sistemi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta bu düzenlemenin teklife eklenmesi söz konusu olabilir” dedi.

Trafik Cezalarına Değerleme Freni

Trafik cezalarına ilişkin yeni düzenlemeler 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda cezalar, 2025 yılı yeniden değerleme oranından etkilenmeyecek.

Öne Çıkan Diğer Düzenlemeler

Kentsel dönüşüm projeleri için KDV istisnası 2025 sonuna kadar uzatıldı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na , 2029 yılı sonuna kadar iç borçlanma yetkisi verildi.

Çeklerde erken ibraz yasağı 2028’e kadar uzatıldı.

Genel aydınlatma giderleri , 2030’a kadar Enerji Bakanlığı ve belediyeler tarafından karşılanacak.

Borsa fon gelirlerine yönelik istisnalar daraltılarak, vergi planlaması yoluyla avantaj elde edilmesinin önüne geçilecek.

Vergi Adaletini Güçlendirmek

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin amacının “kayıt dışılığı azaltmak, adil bir vergi sistemi kurmak ve bütçe disiplinini sağlamak” olduğunu belirtti.

Güler, “Dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü artırmadan, gelir dağılımında adaleti güçlendiren bir düzenleme yapıyoruz” ifadelerini kullandı.