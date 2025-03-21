Terörsüz Türkiye Vurgusu

MGK Bildirisi’nde, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürülen operasyonların başarıyla devam ettiği vurgulandı. Türkiye’nin terörden tamamen arındırılması hedefinin milli birlik ve beraberliği pekiştireceği, ülkenin sosyoekonomik kalkınmasını hızlandıracağı ve demokrasinin güçlenmesine katkı sunacağı ifade edildi. Bu doğrultuda, bölücü terör örgütünün silahsızlanması ve tüm uzantılarının tasfiye sürecinin titizlikle takip edileceğinin altı çizildi.

Suriye’de Huzur ve İstikrar Mesajı

Bildiride, Türkiye’nin Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü çabaların devam edeceği belirtildi. Ülkenin terör örgütlerinden arındırılması ve toprak bütünlüğünün korunması yönündeki hassasiyetin sürdürüldüğü vurgulanırken, istikrarı bozmayı amaçlayan provokasyonların yakından takip edildiği ifade edildi.

Filistin’de Soykırıma Karşı Net Duruş

MGK toplantısında Filistin meselesi de ele alındı. İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıların bir an önce durdurulması gerektiği belirtilirken, insani yardımların engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılmasının önemine dikkat çekildi. Türkiye’nin, Gazze’nin yeniden inşası ve Filistin halkının özgürce yaşayabilmesi için meşru adımlar atmaya devam edeceği bildirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Diplomasi Önceliği

Bildiride, Rusya-Ukrayna savaşında müzakere sürecine geçişin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Türkiye’nin sürecin adil ve onurlu bir barış anlaşmasıyla sonuçlanması için diplomatik inisiyatif almaya devam edeceği ifade edildi.

Balkanlar’daki Huzur Ortamına Destek

Bosna Hersek’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik Türkiye’nin sarsılmaz desteği bir kez daha teyit edildi. Balkanlar’daki barış ve istikrarın korunması için Türkiye’nin aktif bir rol üstlenmeye devam edeceği vurgulandı.

Savunma Sanayii ve Avrupa Güvenliği

Bildiride, Türkiye’nin jeopolitik konumu, gelişmiş savunma sanayii ve askeri gücüyle ittifaklara katkı sunduğu ifade edilirken, Avrupa’nın güvenliği konusundaki rolüne dikkat çekildi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki canlanmanın önemine vurgu yapıldı.

MGK toplantısının ardından yayımlanan bildiride, Türkiye’nin bölgesel ve küresel güvenliğe yönelik kararlı duruşunu sürdüreceği ve uluslararası iş birliklerine devam edeceği mesajı verildi.