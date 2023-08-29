Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Asrın felaketinde bir çok binanın hasar gördüğü Antakya’da kontrollü yıkımlar da devam ediyor. Ekinci Mahallesi’nde vatandaşların yoğunlukla yaşamını sürdürdüğü bölgede 5 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. Vatandaşlar, ekiplerin yıkım çalışmalarını dakikalarca film gibi izledi. Sandalyeye oturan ve seyir halindeki aracını durdurarak çalışmaları izleyen vatandaşlar, polis ekiplerinin uyarılarına sadece yerlerini değiştirerek karşılık verdi. Ağır hasarlı binanın yerle bir olduğu anlarsa kameralara yansıdı.

