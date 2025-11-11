Siyah-beyazlı kulüp, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, sürecin büyük bir titizlikle takip edildiğini vurguladı. Beşiktaş Kulübü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi süreci tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Başta futbolcularımızın kişilik hakları, aileleri ve mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumun, evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak yürütülmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır.”

Kulüpten yapılan açıklamada ayrıca, söz konusu futbolcuların yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak hukuki itirazlarını yapacakları belirtildi.

Beşiktaş, konunun yakından takip edildiğini vurgulayarak, “TFF ile sürekli temas halindeyiz. Sürecin adil, şeffaf ve hukuka uygun biçimde ilerlemesi için üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı.