IVECO BUS'a verilen ihale, 153 adet elektrikli 12 metrelik otobüsten ve on yıl boyunca tam servis bakımdan oluşuyor. İlk teslimatların 2025'in ilk çeyreğine kadar yapılması ve kalan tüm otobüslerin Haziran 2026'ya kadar teslim edilmesi bekleniyor. Bu E-WAY otobüslerinin gelişi, 2026 yılına kadar hizmette bulunan 1.200 otobüsün yarısının elektrikli olmasını sağlayacak olan ATM'nin elektrifikasyon planı için çok önemli bir adımı temsil ediyor.

IVECO BUS'ın son nesil elektrik teknolojisi, sıfır emisyon, menzil ve kullanımda sessizlik gibi önemli çevresel faydalarıyla ATM'nin sürdürülebilirlik beklentilerini tam olarak karşılayacak. Sorunsuz sürüş ve sessiz seyahat deneyimi ile E-WAY, şehir sakinlerine saygı duymanın yanı sıra sürücülerin ve yolcuların konforunu da artırıyor.

ATM tarafından seçilen E-WAY modeli, tek ünite kapasitesi 69,3 kWh'ye ulaşan ve FPT Industrial tarafından İtalya'da sanayileştirilen en son NMC batarya teknolojisiyle donatılmış bir gece şarj versiyonudur.

Avrupa Ticari Operasyonlar Başkanı Giorgio Zino konuyla ilgili "Milano'nun hareketliliğinde önemli bir rol oynamaktan gurur duyuyoruz. İtalyan tedarik zinciri tarafından sağlanan bileşenlere sahip araçları içeren rekabetçi toplam sahip olma maliyeti teklifimizle ATM'yi iddialı enerji dönüşümü planının uygulanmasında desteklemekten onur duyuyoruz. Bu, İtalya'da toplu taşımanın enerji ve ekolojik geçişine katkıda bulunma tutkumuzu ve taahhüdümüzü doğruluyor" yorumunda bulundu.