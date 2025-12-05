171 Restoran Seçkide Yer Aldı

Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisinde bu yıl 171 restoran yer aldı. Kapsama alınan restoranların dağılımı şöyle:

2 restoran : İki Michelin Yıldızı

15 restoran : Bir Michelin Yıldızı

13 restoran : Yeşil Yıldız (Sürdürülebilir Gastronomi)

39 restoran : Bib Gourmand

115 restoran: Tavsiye edilen işletme

Türkiye’nin toplam Michelin Yıldızlı restoran sayısı 17’ye ulaştı.

Kapadokya İlk Kez Rehbere Girdi

Bu yıl en dikkat çekici gelişmelerden biri, Kapadokya’nın ilk kez Michelin seçkisine dahil edilmesi oldu. Bakan Ersoy, bu kararın bölgenin gastronomik kimliğini uluslararası alanda daha görünür kılacağını vurguladı:

“Kapadokya’mızın listede yer almasının sevincini ve haklı gururunu yaşıyoruz.”

Ersoy, Kapadokya’nın yemek kültürünün bölgede hakim olan killi toprak, bağcılık geleneği ve yöresel pişirme teknikleriyle şekillendiğini belirterek, Orta Anadolu mutfağının dünya standartlarında sunulduğunu ifade etti.

2026’nın Yeni Yıldızları Açıklandı

Bu yıl ilk kez Michelin yıldızı alan restoran ve şefler şöyle:

Mezra Yalıkavak (Muğla) – Şef Serhat Doğramacı

Araf İstanbul (İstanbul) – Şefler Pınar Korgan Çetinkaya & Kenan Çetinkaya

Revithia (Nevşehir) – Şef Duran Özdemir

İki Yıldız kategorisinde ise iki önemli gelişme yaşandı:

Vino Locale (İzmir) – Şef Ozan Kumbasar ile listeye yeni giriş

TURK Fatih Tutak (İstanbul) – İki yıldızını korudu

Ersoy: “Bir Sonraki Michelin Rehberi Tüm Türkiye’yi Kapsayacak”

Törende konuşan Bakan Ersoy, Michelin Rehberi’nin bir sonraki seçkisinin Türkiye’nin tamamını kapsayacağını duyurdu. Bu adımın, Türk mutfağının bölgesel çeşitliliğinin ve asırlık gastronomi birikiminin dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynayacağını söyledi.

Ersoy ayrıca Türk gastronomisinin yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını vurgulayarak:

“Bu kültür bir yaşam felsefesi ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgeliktir.” dedi.

İstanbul, Dünyanın En İyi Gastronomi Şehri Seçildi

Bakan Ersoy, uluslararası tanıtım çalışmalarının somut sonuç verdiğini belirterek İstanbul’un elde ettiği önemli bir başarıyı paylaştı:

Mastercard Ekonomi Enstitüsü’nün Seyahat Trendleri 2025 Raporu’na göre İstanbul, dünyanın bir numaralı gastronomi şehri seçildi.

İstanbul’un sokak lezzetlerinden fine dining konseptine kadar uzanan geniş yelpazesi bu başarıda etkili oldu.

Türkiye’den 26 Otel Michelin Key Listesinde

Konaklama sektöründe de Türkiye önemli bir başarıya imza attı. Michelin’in küresel Key (Anahtar) değerlendirmesinde:

22 otel : 1 Michelin Key

3 otel : 2 Michelin Key

1 otel: 3 Michelin Key

Türkiye’nin 2022’den bu yana sürdürdüğü sürdürülebilir turizm çalışmaları, bu başarıda belirleyici oldu. Ülkede GSTC onaylı sürdürülebilirlik sertifikasına sahip tesis sayısı 2 bini aştı.

“Gastronomi Turizmi Güçleniyor”

Bakan Ersoy, Michelin Rehberi’nin Türkiye genelinde uygulanmaya başlanmasının turizm gelirlerinde de önemli bir ivme yaratacağını belirterek: