“Basın faaliyeti kuralsız yapılamaz”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özdemir, sokak röportajlarının giderek daha fazla profesyonellikten uzak, kurgusal ve provokatif içeriklere dönüştüğünü vurguladı. Özdemir, “Bu tür faaliyetlerin önemli bir kısmı, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan ya da basın kartı bulunmayan kişiler tarafından yürütülüyor. Oysa basın faaliyeti etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerin gerçekleştirdiği bu tarz yayınların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“Amaç bilgi vermek değil, kargaşa yaratmak”

Özdemir, sokak röportajlarının çoğu zaman toplumu bilgilendirme amacını taşımadığını, aksine önceden hazırlanmış senaryolarla kamuoyunu yönlendirmeye ve huzursuzluk çıkarmaya çalışıldığını savundu. “Senaryo ve mizansenle organize edilen bu içerikler, halkı kin ve nefrete yönlendirme, kamu düzenini bozma ve dezenformasyon yaratma riskini taşıyor” dedi.

Kanun teklifinin amacı: Yetkisiz kişilere yasak, kurallara aykırı olana ceza

MHP tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifinin ana amacı, sokak röportajı adı altında yürütülen faaliyetlerin belirli kurallara bağlanması ve sadece yetkilendirilmiş kişilerce yapılmasının sağlanması. Özdemir, teklifin ayrıntılarını şu şekilde özetledi:

“Bu düzenlemeyle amaçlanan, basın mesleğinin saygınlığını korumak, toplumsal huzuru zedeleyecek içeriklerin önüne geçmek ve bilgi kirliliğini asgariye indirmektir. Kurallara aykırı davrananlar için cezai yaptırımlar da öngörülmektedir.”

Kamuoyunda tartışma yaratması bekleniyor

Özdemir’in açıklamaları, özellikle dijital içerik üreticileri ve bağımsız gazeteciler tarafından yakından takip ediliyor. Düzenleme, ifade özgürlüğü ve dijital yayıncılık arasındaki dengeyi nasıl kuracağı açısından önümüzdeki günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.