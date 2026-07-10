Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, devam eden projeleri yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Yıldırım'ın saha programı kapsamında Yeşilkaraman Mahallesi'nde yapımı devam eden Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, Dumanlar Mahallesi 6154 Sokak'ta sürdürülen asfalt serim çalışmaları, Hacıaliler Mahallesi'nde inşası devam eden Hacı Abdurrahman Meryem Tektaş Camii, Güzelyurt Mahallesi'nde geleceğin ulaşım ağını güçlendirecek yeni imar yolu ile Karaçallı Mahallesi ile Altıntaş ve Kemerağzı mahalleleri arasındaki ulaşımı rahatlatacak yol çalışmaları yer aldı.

'Hizmetler sahada takip ediliyor'

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan İsa Yıldırım, belediyecilik anlayışlarının temelinde sahada olmak ve vatandaşın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek olduğunu belirterek, 'Aksu'nun her mahallesine aynı hizmet anlayışıyla ulaşıyoruz. İlçemizin geleceğini şekillendirecek projelerimizi planladığımız takvim doğrultusunda bir bir hayata geçiriyoruz. Ulaşım yatırımlarımız kapsamında hedefimiz Aksu'da asfaltsız yol bırakmamak. Yeni imar yollarımızla ilçemizin gelişimine yön verirken mahallelerimiz arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile Hacı Abdurrahman Meryem Tektaş Camii gibi önemli projelerimizde de artık sona yaklaştık. Çok yakında bu yatırımlarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Aksu'nun ihtiyaç duyduğu her alanda üretmeye, yatırım yapmaya ve ilçemizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz' dedi.