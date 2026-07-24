Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı makamında kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı makamında kabul etti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre kabulde, BM Genel Sekreteri Guterres'in Ada'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, Kıbrıs meselesiyle ilgili güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kıbrıs meselesindeki en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıldığı vurgulandı. Bakan Fidan, Ada'daki gerçekler temelinde, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüyü tanımayan yaklaşımların çözüm yönünde fayda sağlamayacağını belirtti.