Osmangazi Belediyesi, çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla hayata geçirdiği 'Atık İlaç Toplama' projesiyle son kullanma tarihi geçmiş veya artık kullanılmayan ilaçların güvenli şekilde toplanarak bertaraf edilmesini sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşlarda sıfır atık bilincini güçlendirmek amacıyla atık ilaçların toplanmasına yönelik önemli bir çalışma başlattı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Osmangazi ilçe sınırlarında yer alan eczanelere yerleştirilen özel atık ilaç toplama kutularıyla son kullanma tarihi geçen veya kullanılmayan ilaçlar ekipler tarafından toplanarak, Atık Getirme Merkezi'ndeki depolamanın ardından ilgili bertaraf tesislerine ulaştırılıyor ve doğaya zarar vermeksizin imhası gerçekleştiriliyor. Vatandaşların da yoğun desteğini alan proje ile birlikte ilaçların kontrolsüz şekilde doğaya karışmasının ve çevre kirliliğine neden olmasının önüne geçiliyor.

'İlaçların kesinlikle çöpe atılmaması gerekiyor'

Projenin temel amacının yalnızca atık ilaçları toplamak olmadığını belirten Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Rüveyşa Burça Sütçüoğlu, vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Atık ilaçların diğer evsel atıklarla birlikte çöpe atılmaması gerektiğine dikkat çeken Sütçüoğlu, 'Evlerimizde zaman zaman son kullanma tarihi geçmiş veya artık kullanılmayan ilaçlarımız olabiliyor. Bu ilaçların kesinlikle çöpe atılmaması, kanalizasyona veya lavaboya dökülmemesi gerekiyor çünkü bu durum hem çevreyi hem de insan sağlığını riske atıyor. Biz de bu sebeple Osmangazi Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın evlerinde kullanmadıkları veya son kullanma tarihi geçen ilaçlarını güvenli bir şekilde getirip bırakabilecekleri atık ilaç toplama kutularını eczanelerimize yerleştirdik. Vatandaşlarımız evlerindeki atık ilaçları bu atık ilaç toplama kutularına getirerek, doğanın korunmasına direkt katkı sağlamış olacaklar. Osmangazi Belediyesi olarak, atık ilaç kutularında toplanan ilaçları düzenli bir şekilde toplayıp Atık Getirme Merkezi'mizde depoladıktan sonra düzenli aralıklarla çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilmelerini sağlayacağız.' diye konuştu.

'En büyük desteği vatandaşlarımız sağlayacak'

Çalışmanın aynı zamanda sıfır atık kültürünün toplumun bütün kesimlerine yayılması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Sütçüoğlu, şöyle devam etti:

'Bu projemizde amacımız yalnızca atık ilaçların toplanması değil, aynı zamanda vatandaşlarımıza 'her atığın doğru bir adresi vardır' bilincini aşılamak. Bu projeyi gerçekleştirdiğimizde doğal kaynaklarımızı, sularımızı, toprağımızı, canlı yaşamını ve dolayısıyla gelecek nesillerin yaşamını koruma altına almış oluyoruz. Bizlere bu noktada en büyük desteği sağlayacak olan kişiler tabii ki duyarlı vatandaşlarımız olacak, onlardan ricamız evlerindeki atık ilaçları kesinlikle çöpe atmasınlar, kanalizasyona veya lavaboya dökmesinler, en yakın atık ilaç toplama noktasına getirsinler. Biz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak çevre ve sıfır atık konulu projelerimize devam edeceğiz. Bu konuda bize destek sağlayacak olan hem eczacılarımız, hem değerli vatandaşlarımız, hem de bize her zaman destek olan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz.'

'Bu sayede çevre kirliliği önlenmiş oluyor'

Eczacılar da uygulamanın çevrenin korunması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek projeye destek veriyor. Eczacı Ümran Türkyılmaz, Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen atık ilaç toplama sisteminin hem eczacılar hem de vatandaşlar açısından olumlu karşılandığını söyledi. Türkyılmaz, 'Osmangazi Belediyesi'nin uyguladığı atık ilaç toplama sistemi sayesinde insanların evlerindeki atık ilaçlar, miladı geçmiş ve artık kullanmadığı ilaçlar toplanıyor ve imhası gerçekleştiriliyor. Bu sayede bunların çöpe gitmesi ve çevre kirliliği önlenmiş oluyor. Bu uygulamadan eczaneler olarak biz de halkımız da memnunuz. Bunlar doğada biriktiği zaman çevre kirliliğine sebep oluyor. Çevre açısından güzel bir durum. Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı bu hizmet için özellikle meslektaşımız olan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz.' açıklamalarında bulundu.

Osmangazi Belediyesi, çevre ve sıfır atık çalışmalarını farklı alanlarda sürdürürken, atık ilaç toplama projesiyle de toprağın, suyun, doğal kaynakların ve canlı yaşamının korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.