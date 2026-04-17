Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Teşkilatı'nda görev değişikliği yaşandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında Muğla İl Teşkilatı'nın feshedildiği bildirildi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, 34. madde uyarınca MHP Muğla İl Teşkilatı'nın feshedildiğini ifade etti.



Açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.