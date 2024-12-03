“Öcalan Serbest Kalabilir”

Türköne, birkaç ay içinde Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılabileceğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Birkaç ay içinde Abdullah Öcalan’ın serbest kalacağını düşünüyorum. Tablonun bütününe baktığımızda böyle bir ihtimal giderek daha belirgin hale geliyor. Mevcut siyasi ve toplumsal atmosfer, bu tür gelişmelere kapı aralayabilir.”

Türköne’nin bu iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, siyaset arenasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

DEM Parti’den Yeni Öcalan Hamlesi

Bu gelişmelerin ardından DEM Parti, Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit uygulamalarının kaldırılması için Adalet Bakanlığı’na yeni bir başvuru yapacağını duyurdu. Parti yetkilileri, başvurunun detaylarına ilişkin kamuoyunu bilgilendireceklerini ifade etti.

Bahçeli’nin Sözleri ve Tartışmalar

MHP lideri Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan’a yönelik sözleri, muhalefet partileri tarafından eleştirilirken, bazı kesimler bu açıklamaların politik bir hamle olduğunu savundu. Bahçeli’nin sözleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmayan MHP, tartışmaların odağında yer alıyor.

Siyasi Gündem Isınıyor

Türköne’nin iddiaları ve DEM Parti’nin girişimi, Abdullah Öcalan meselesini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Önümüzdeki günlerde hem siyasi partilerin hem de kamuoyunun bu tartışmaya nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.