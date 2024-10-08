MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Nereye gideceğimizi bilmiyorsak takip edeceğimiz herhangi bir yolun hiçbir ehemmiyeti yoktur. Attığımız adımlar geriye gitmeden sürekli ileriye doğru olmalıdır. Bunu yaparken sağ duyunun yörüngesinden ayrılmamak lazımdır. Bütün ayrılıkları bir kenara koyalım. Kutupları aşındıran siyaset doğrudur. Bekamıza namlu çevrilmişken birlik içinde olmalıyız. Sınıflı bir toplum yapısını reddediyoruz. Kutuplaşmayı giderme hedefindeyiz. Siyaseti menfaat ekseni üzerinde görenlerden olmadık, olmayız. Doğru siyaset, toplumu uzlaştıran ahlaklı siyasettir. Siyasette hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz bir şey yoktur. Sert veya yumuşak tavrımız fertlerin fikir ve düşünce kapasiteleriyle sınırlıdır.

(Meclis'te DEM Parti sıralarına gitmesi)

Siyaset bir savaş biçimi değildir. Konuşup çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bu Meclis mazlum halkların umududur. Cumhurbaşkanımızın Meclis açılışındaki sözleri dikkate değerdir. Uzattığım el 'gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın' temenni ve teklifidir. Biz durduk yere el vermeyiz. Uzattığımız el, milli birlik mesajıdır. DEM'e düşen sorumluluk bu ele karşılık Türkiye Partisi olmasıdır. Türkiye böylesine karanlık ve karmaşık dönemleri vahim bedeller ödeyerek geride bırakmıştır.